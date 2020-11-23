В прошлом году в Карпатах на высоте 1600 метров обнаружили старинную хижину пастухов. Уникальная находка расположилась на массиве Свидовец Раховского района.

В чем уникальность этой старинной хижины, рассказывает Travel24.

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Ее уникальность заключается не только в том, что она расположена в высокогорье, но и в самой постройке – хижина имеет 8 углов.

Фотографии невероятного 8-ми кутного здания опубликовал в своем Facebook путешественник Олег Добко.

Мужчина отметил, что сейчас такие восьмиугольные хижины можно увидеть только в книгах по этнографии Гуцульщины. Впрочем, несмотря на то, что хижина старинная и выглядит заброшенной, по мнению Олега, в летний период она эксплуатируется.



Старинная хижина в высокогорье Карпат / Фото: Олег Добко

Хижина представляет собой сруб-четверик без окон. Она предназначена для проживания от 2-х до 8-ми пастухов. Здесь нет пола и печки. По центру хижины расположено место для "костра" – очаги. Вдоль стен располагаются деревянные полки для вещей. Дым выходит из хижины через специальное отверстие в крыше. Такие хижины обычно прямоугольной формы, с двухскатной деревянной крышей покрытой дранкой.



Вид хижины внутри / Фото: Олег Добко

Кроме простых прямоугольных хижин, бывают также и более сложные шести, восьми и даже двенадцатиугольные срубы.

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Кстати, хижина – это жилье пастухов в долине, предназначенное для ухода за скотом, в течение теплого времени года. Также бывают еще хижины лесорубов округлой формы, которые чем-то напоминают вигвам или юрту. Однако сейчас их почти не осталось, потому что полностью изменился стиль хозяйствования в лесозаготовительной отрасли.