На Закарпатье открыли одну из самых высокогорных дорог в Украине – T-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье, которую отремонтировано в рамках программы Президента "Большое Строительство". Дорога ведет, в частности, к Синевирскому озеру и лыжным курортам на Боржавском позвоночнике.

Как выяснил Travel24, об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Закарпатской области.

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Дорога проложена вдоль Боржавского позвоночника, проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы, выходит на трассу Р-21 Долина – Хуст – это делает ее одним из самых живописных автомаршрутов Украины. Также T-07-18 – путь к одному из самых посещаемых природных чудес Украины – Национальному природному парку Синевир.



Дорога T-07-18 / ukrinform.ua

На открытии дороги глава Укравтодора Александр Кубраков сообщил, что в этом году Закарпатская область впервые за годы независимости получила надлежащее финансирование дорожной отрасли.

Вместе с Луганской областью – это лидеры по количеству обновленных дорог. 260 километров уже готовы, еще 50 – сделаны в нижнем слое. Первый год "Большого строительства" имел в приоритете дороги международного и национального значения, и благодаря слаженной работе руководства государства, всех ветвей власти мы начали обновлять и территориальные дороги. Дорога Т-07-18 связывает два важных маршруты, международную трассу М-06 Киев – Чоп и дорогу Р-21 Долина – Хуст, которую мы тоже обновляем в этом году и полностью завершим ремонт в двух областях в 2021 году, – отметил Кубраков.



Заснеженная дорога Т-07-18 / golos.com.ua

Как сообщается, в ходе реконструкции дороги Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье в 2020 году дорожники провели текущий средний ремонт по всей длине пути – 44,6 километров.

Во время ремонта было обновлено 15 малых и 4 средних мостов. Кое-где были заменены балки пролетных строений. По всей протяженности дороги усилен слой основания. Щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом – 15 сантиметров. Устроен выравнивающий слой асфальтобетона – 10 километров и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта – 5 сантиметров. Выполнен также габионное крепления верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности, Воловецком и Подобовецком (Пилипецком) перевалах, – рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.



Одна из самых высокогорных дорог Украины, которая ведет к озеру Синевир / prolviv.com

Для безопасности, барьерное ограждение имеет светоотражающие элементы встроены в детали конструкций. Также вдоль отремонтированной дороги обновлены все дорожные знаки.

Все эти масштабные работы проведены дорожниками в условиях высокогорья. 60% пути проходит на высоте 500 и выше метров над уровнем моря. Самая высокая отметка по поверхности дороги – 732,38 метра над уровнем моря, самая низкая – 430,03 метров. При этом дорога Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье имеет десятки искусственных сооружений и сложную конфигурацию дороги в плане, а именно большое количество кривых на километр, – отметили в пресс-службе Закарпатского автодора.

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Известно, что всего на Закарпатье, по плану Укравтодора, в 2020 году будет отремонтировано и построено 370,3 километров дорог государственного значения. Уже обновлено 260,4 километра.