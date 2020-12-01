Попри розпал пандемії коронавірусу, в Івано-Франківській області на карпатському гірськолижному курорті "Буковель" планують відкрити зимовий сезон вже цими вихідними.

Як з'ясував Travel24, про це повідомив директор ГК "Буковель" Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Цікаво Готуємось до зими: який гірськолижний курорт обрати в Україні – огляд

Дуже скоро сезон. Думаю, нам вдасться відкрити зимовий сезон з 4 – 6 грудня. Можливо не всі лижні траси вже запрацюють, але багато чого уже працюватиме, наприклад, витяги. Приїжджайте в Українські Карпати, тут не живе ніякий вірус, тут свіже повітря, розкішно і класно, – зазначив Шевченко у відеоролику.

Директор ГК "Буковель" каже, що у перші дні грудня працюватимуть багато витягів і чимало трас. Працівники курорту стверджують, що цьогоріч старт зимового сезону розпочинається для них гарною погодою, навіть, краще ніж торік: випало багато снігу.



Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого належить державі. Розташований біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Зимовий сезон може тривати з листопада до квітня.

Читайте також Краса та грація: українка станцювала на ковзанах на замерзлому Бребенескулі

Варто зазначити: станом на 30 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 36 434 випадках захворювання, з них за останню добу – 504 випадки, 9 пацієнтів померли.