На Закарпатті зимовий гірськолижний сезон першими відкрили у селі Поляна, де на території схилу запрацював лижний курорт для новачків.

Перші деталі старту сезону у Поляні повідомив "Турінформ Закарпаття".

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У повідомленні зазначається, що на курорті вже провели тестові катання, є власна школа інструкторів, витяг та системи засніження.

Polianski називає себе курортом для новачків, має приватну гірськолижну і сноуборд-школу. Завдяки технологіям штучного засніження сніг є постійно, всупереч погодним умовам, спорядження можна взяти напрокат. Тут є витяги на три довжини: 100 метрів, 300 метрів та 600 метрів.

Курорт розташований у Полянській ОТГ на Свалявщині. Дістатися сюди можна власним авто трасою E40 до повороту на Поляну або потягом до Сваляви.

Нагадаємо, що раніше Олександр Шевченко – директор ГК "Буковель", повідомив про те, що 4 – 6 грудня курорт планує відкрити зимовий сезон.

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Впродовж останніх днів на Закарпатті утримується морозна погода, напередодні випав невеликий сніг. Водночас великі гірськолижні курорти регіону, як-от Драгобрат, Красія чи Пилипець, наразі ще не повідомляли про старт сезону.