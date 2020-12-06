Из-за пандемии COVID-19 большинство украинцев отменили все свои планы на отдых. Однако есть и те, которые ищут возможность хорошенько отдохнуть в зимнем отпуске. Что безопаснее: солнечные страны или украинские горы – читайте дальше.

Турист Виталий Дехтяров путешествует очень часто. Он заверил, что во время пандемии есть большое преимущество – все места без людей, а потому есть малый риск заболеть и можно наслаждаться отдыхом еще больше, сообщает 24 канал.

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Туроператоры рассказали, что украинцы для зимнего отдыха традиционно выбирают теплые страны:

Египет;

Турцию;

Объединенные Арабские Эмираты.

Заграничные поездки

Цены кое-где снизились вдвое. К примеру, на отдых в Турцию даже отрицательный тест на коронавирус не нужен. Впрочем, как пояснил владелец одной из туркомпаний Максим Циркель, решились приобрести билеты очень мало украинцев. Большинство ждут, когда объявят даты локдауна в Украине, чтобы уже после этого спланировать новогодний отдых за границей.

Изменилось все очень сильно. Впервые в жизни за 8 лет моей работы в туризме сейчас на Новый год почти нет бронирований, люди не бронируют заранее – все будут решать в последний момент. Все боятся, ведь никто не знает, когда будут вводить в Украине локдаун,

– заверил Максим Циркель.

Внутренний туризм

Не зарубежьем единым, ведь внутренний туризм тоже теперь в тренде. Многие украинцы за границу точно не хотят ехать, а потому выбирают отдых на Западной Украине.

Эксперты предупредили, что подхватить коронавирус на таком отдыхе тоже можно, а цены в новогодний период могут не сильно отличаться от отдыха, к примеру, в Египте.

Популярным направлением будут горы: Карпаты, Львовская область, Закарпатье. В этом году, как никогда популярным будет Буковель – они очень хорошо подготовились,

– заметил Циркель.

Если же собирать чемоданы не планируете – встретить Новый год можно и в городе. Однако новогоднюю елку будут устанавливать не все. К примеру, в Виннице из-за COVID-19 отказались от возможных скоплений. В Киеве создадут специальный праздничный маршрут с разными елками. Все, чтобы избежать возможного распространения болезни.

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Что говорят врачи

Врачи же советуют пока воздержаться от путешествий за границу, чтобы не попасть в возможные бюрократические проблемы в другой стране и не потратить еще больше денег на лечение после такого отдыха.

Рисковать собственным здоровьем для зимнего отпуска или выбрать альтернативный отдых, где заболеть менее вероятно – личный выбор и ответственность каждого.