Численность населения во всем мире увеличивается с невероятной скоростью, и все больше людей переезжают в большие города в поисках лучших условий для жизни. Предлагаем вашему вниманию топ-20 городов, вошедших в рейтинг самых населенных на планете.

Travel24 подготовил для вас подборку из 20 наиболее населенных городов планеты.

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Список городов мира по населению 2020

Токио

Город основан в 1603 году и расположен в юго-восточной части острова Хонсю. С японского "Токио" переводится как "Восточная столица". Токио – столица Японии, считается крупнейшим культурным, финансовым и политическим центром страны. К тому же этот город – густонаселенный в мире, а также крупнейшее в стране. Население столицы Японии – более 37 миллионов человек. Токио – это город контрастов, где переплетены динамичность и футуристичность мегаполиса с архитектурными традициями прошлого.



Небоскребы Токио

Дели

Один из старейших городов Индии, который хранит памятники минимум из восьми городов разных исторических эпох. Также входит в список самых густонаселенных городов мира, где численность населения превышает 28 миллионов человек.



Живописное Дели

Сан-Паулу

Главный город, расположенный в юго-восточном штате Бразилии Сан-Паулу. Город является транспортным центром с крупнейшими аэропортами страны. Его считают крупнейшим промышленным центром Южной Америки. Численность населения здесь около 22 миллионов жителей.



Улочки Сан-Паулу

Шанхай

Крупнейший город Китая, который считается центром торговли и финансов. Это портовый город, название которого переводится с китайского как "город у моря". Численность населения превышает 25 миллионов человек.



Хмарочоси Шанхаю / china-briefing.com Хмарочоси Шанхаю / china-briefing.com

Мехико

Мехико является крупнейшим городом и столицей Мексики. Он расположен на юге Мексиканского нагорья, поэтому поднимается над уровнем моря примерно на 2 тыс. метров. Здесь живут и работают более 21 миллиона человек.



Архитектурные сооружения Мехико

Каир

Столица Египта, а также крупнейший город Африки. В нем органично соединились высокие небоскребы и величественные мечети. Каир считается одним из самых густонаселенных городов мира, в котором насчитывается более 20 миллионов человек.



Каир / firetrip.me Каир / firetrip.me

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