Топ-20 самых больших городов мира по численности населения: рейтинг с фото
Численность населения во всем мире увеличивается с невероятной скоростью, и все больше людей переезжают в большие города в поисках лучших условий для жизни. Предлагаем вашему вниманию топ-20 городов, вошедших в рейтинг самых населенных на планете.
Travel24 подготовил для вас подборку из 20 наиболее населенных городов планеты.
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Список городов мира по населению 2020
Токио
Город основан в 1603 году и расположен в юго-восточной части острова Хонсю. С японского "Токио" переводится как "Восточная столица". Токио – столица Японии, считается крупнейшим культурным, финансовым и политическим центром страны. К тому же этот город – густонаселенный в мире, а также крупнейшее в стране. Население столицы Японии – более 37 миллионов человек. Токио – это город контрастов, где переплетены динамичность и футуристичность мегаполиса с архитектурными традициями прошлого.
Небоскребы Токио
Дели
Один из старейших городов Индии, который хранит памятники минимум из восьми городов разных исторических эпох. Также входит в список самых густонаселенных городов мира, где численность населения превышает 28 миллионов человек.
Живописное Дели
Сан-Паулу
Главный город, расположенный в юго-восточном штате Бразилии Сан-Паулу. Город является транспортным центром с крупнейшими аэропортами страны. Его считают крупнейшим промышленным центром Южной Америки. Численность населения здесь около 22 миллионов жителей.
Улочки Сан-Паулу
Шанхай
Крупнейший город Китая, который считается центром торговли и финансов. Это портовый город, название которого переводится с китайского как "город у моря". Численность населения превышает 25 миллионов человек.
Хмарочоси Шанхаю / china-briefing.com
Мехико
Мехико является крупнейшим городом и столицей Мексики. Он расположен на юге Мексиканского нагорья, поэтому поднимается над уровнем моря примерно на 2 тыс. метров. Здесь живут и работают более 21 миллиона человек.
Архитектурные сооружения Мехико
Каир
Столица Египта, а также крупнейший город Африки. В нем органично соединились высокие небоскребы и величественные мечети. Каир считается одним из самых густонаселенных городов мира, в котором насчитывается более 20 миллионов человек.
Каир / firetrip.me
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Мумбаи
Западный город Индии, расположенный на побережье Аравийского моря. Он назван в честь одного из перевоплощений богини Мумбадевы. Этот мегаполис – один из самых густонаселенных в Индии. Здесь проживает почти 20 миллионов человек.
Один из районов Мумбаи / medium.com
Пекин
Столица Китая расположена в северо-западной части страны. С севера город окружен горами. Населения Пекина насчитывает около 19,6 миллиона жителей, что делает его одним из самых густонаселенных городов.
Вечерний Пекин / dergachev-va.livejournal.com
Дакка
Крупнейший город и столица Багладеша. Считается центром экономической жизни страны с наиболее развитой инфраструктурой. Население города – 19,5 миллиона человек.
Осака
Улицы Осаки
Нью-Йорк
Мегаполис на восточном побережье США, который является самым дорогим городом страны с репутацией экономического центра мира. Население – более 18 миллионов человек.
Небоскребы Нью-Йорка / forumdaily.com
Карачи
Крупнейший пакистанский город-порт, который является административным центром провинции Синд. Количество жителей насчитывает более 15 миллионов человек.
Карачи
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Буэнос-Айрес
Самый большой автономный город и столица Аргентины, расположенная в центрально-северной части страны. В городе проживает 14,9 миллиона человек.
Вечерний Буэнос-Айрес / incormartour.com.ua
Чунцин
Центральный город Китая, один из крупнейших научных и промышленных центров страны. Количество жителей – 14,8 миллиона человек.
Чунцин
Стамбул
Крупнейший город-порт Турции, который занимает 5 место среди городов страны и всей Европы по количеству населения. Стамбул является культурным и промышленным центром страны, который расположен на побережье Босфора. Население города составляет 14,7 миллиона человек.
Солнечный Стамбул
Калькутта
Столица Западной Бенгалии в Индии. Культурный и интеллектуальный центр страны с населением в 14,5 миллиона жителей.
Скопление людей на одной из улиц Калькутты
Манила
Столица и деловой центр Филиппин, который расположен на побережье Манильского залива на острове Лусон. Считается одним из самых густонаселенных городов планеты. Здесь насчитывается около 13,5 миллиона человек.
Манила
Лаґос
Крупнейший город-порт в юго-западной части Нигерии. Самый густонаселенный город Африки, с населением чуть менее 13,5 миллиона.
Лаґос с высоты птичьего полета
Рио-де-Жанейро
Второй по величине город Бразилии, который является одним из красивейших в Южной Америке. Его название переводится с португальского как "январская река". Он расположен на побережье океанской бухты Гуанабара. Население – 13,3 миллиона человек.
Живописное Рио-де-Жанейро
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Тяньцзинь
Это портовый город, который считается одним из экономических центров развития Китая. Расположен недалеко от Пекина вдоль побережья реки Хайхэ. Население города – чуть более 13 миллионов человек.
Мегаполис Тяньцзинь
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