11 декабря – Международный день гор. Величественные и таинственные вершины является пределом мечтаний туристов со всего мира. В честь праздника расскажем, какие вершины мира стоит покорить, чтобы получить неистовый поток энергии.

Travel24 подготовил для вас подборку мировых гор, на которые будет нелегко добраться, но сделав это, у вас перехватит дыхание от живописных пейзажей.

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Эверест

Высота: 8848 метров

Главная точка длинной горной цепи, как правило, становится мечтой каждого альпиниста. К ее склонам едут после длинного списка восхождений, ведь путь вверх долгий и сложный. И хотя Эверест получает большую долю популярности, Гималаи большие и подобраться к ним можно с разных сторон.



Эверест / 34travel.me

Монблан

Высота: 4810 метров

Самая высокая из альпийских вершин. Гору называют "Крышей Европы". Еще с древних времен Монблан считали домом ужасных драконов и демонов.



Монблан / drugoy.com.ua

Фицрой

Высота: 3405 метров

Несмотря на небольшую высоту, Фицрой в Патагонии считается одной из самых сложных для путешествия. Она лежит на границе между Аргентиной и Чили. Подниматься на гору лучше с декабря по февраль – жаркий период в Южном полушарии.



Фицрой / peakfinder.ru

Килиманджаро

Высота: 5895 метров

Самая высокая гора Африки, которая расположена в Танзании. Последнее извержение спящего вулкана произошло 200 тысяч лет назад. К его вершинам ведут несколько маршрутов, которые отличаются по уровню сложности и количеству дней.



Килиманджаро / set-travel.com

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Аконкагуа

Высота: 6962 метров

Вершина является высшей точкой Северной Америки и самой высокой горой за пределами Азии. Восхождение на гору вам точно запомнится своими "белыми" ветрами и невероятным звездным небом.



Аконкагуа / esgeo.ru

Фудзияма

Высота: 3776 метров

Кратер, озера и цветущая у подножия сакура – все это Фудзияма. Она расположилась в Японских Альпах и стала священным местом, которое уважают паломники всего мира. Покорять вершину лучше в теплый сезон, когда на ней нет снега.



Фудзияма / ria.ru

Ама-Даблам

Высота: 6812 метров

Эта гора считается одной из самых популярных гималайских вершин, к которым организовывают экспедиции. Некоторые даже говорят, что подняться сюда сложнее, чем на Эверест.



Ама-Даблам / peakfinder.ru

Гора Джеймса Кука

Высота: 3724 метров

Новозеландские аборигены маори прозвали ее большим белым облаком. Гора носит имя путешественника и первооткрывателя Джеймса Кука. Это самая высокая точка Новой Зеландии с заснеженным пиком, дождевыми лесами и крутыми склонами.



Гора Джеймса Кука / agentika.com

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