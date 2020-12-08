Самая высокая в мире гора Эверест оказалась на 0,86 метра выше, чем считалось ранее.

Эверест теперь на 0,86 метра выше, чем было официально рассчитано ранее. Об этом сообщает издание ВВС.

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В мае 2020 года группа китайских альпинистов начала замерять высоту самой высокой горы мира Эвереста, став единственной на сегодня, кто взошел на вершину во время пандемии коронавируса.

Самая высокая гора в мире Эверест на 0,86 метра выше, чем было официально рассчитано ранее, сообщают Непал и Китай. Новая высота составляет 8848,86 метра (29032 футов). До сих пор они расходились во мнениях, стоит ли добавлять снежную шапку сверху, – пишет издание.

Отмечается, что предварительные официальные измерения Китая в 8 844,43 метра ставили гору на четыре метра ниже, чем в Непале.

Соглашение о совместном объявления нового измерения высшей точки Земли было заключено во время визита президента Китая Си Цзиньпина в столицу Непала Катманду.

Стоит отметить, что пересмотреть высоту Эвереста исследователи решили после землетрясения 2015 года, предположив, что она уменьшилась.