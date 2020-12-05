На Фарерских островах завершился основной этап сооружения первой в мире автомобильной развязки на дне океана. Этот объект является частью подводного 11-километрового тоннеля Естуройартуннлинн, который будет открыт через несколько недель. Он свяжет два крупнейших острова архипелага.

О новой автомобильной развязке на дне Атлантического океана, сообщило издание Local.fo.

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Фарерские острова – архипелаг на севере Атлантического океана между Исландией и Шотландией. Будучи формально частью Дании, острова почти самостоятельно решают все внутренние вопросы, в частности по поводу строительства дорог.

В 2002 году на Фарерах ввели в эксплуатацию первый подводный тоннель длиной 4,9 километра, соединяющий главный остров архипелага Стреймой с островом Вагар. Четыре года спустя на островах был открыт второй подводный тоннель длиной 6,2 километра между островами Эстурой и Бордо.



Первая в мире авторазвязка на дне Атлантического океана / Ólavur Frederiksen / Facebook

Что известно о строительстве тоннеля?

Сооружение тоннеля Естуройартуннлинн началось в 2017 году. Он сочетает Стреймой с двумя частями Эстурой, разделенными небольшым заливом, и будет состоять сразу из трех отдельных дорог. Соединят их с помощью круговой развязки, которая располагается на глубине более 180 метров от уровня Атлантического океана.



Тоннель Естуройартуннлинн / Ólavur Frederiksen / Facebook

В этом году, в конце ноября отделки развязки было полностью завершено. Ее оформлением занимался фарерский художник Трондур Патурссон. Тоннель состоит из скульптур и специального освещения голубого и зеленого цветов, от которых захватывает дух.



Сооружение тоннеля / Ólavur Frederiksen / Facebook

11,2 километра – это общая протяженность Естуройартуннлинна. После введения в эксплуатацию тоннель по длине уступит лишь тоннелю Рифаст в Норвегии. Таким образом, он станет вторым тоннелем по длине в мире, проложенным под водой.

Тоннель Естуройартуннлинн / Ólavur Frederiksen / Facebook

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Изначально планировалось, что тоннель начнет работу в первые месяцы 2021 года. Однако теперь власти рассчитывают, что это произойдет быстрее определенного срока – уже 19 декабря. Благодаря тоннелю путь жителей сел на Эстурой к Торсхавна – главного города Фарерских островов – сократится с 55 до 17 километров.