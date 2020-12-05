На Фарерських островах завершився основний етап спорудження першої в світі автомобільної розв'язки на дні океану. Цей об'єкт є частиною підводного 11-кілометрового тунелю Естуройартуннлінн, який буде відкритий через кілька тижнів. Він зв'яже два найбільші острови архіпелагу.

Про нову автомобільну розв'язку на дні Атлантичного океану, повідомило видання Local.fo.

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Фарерські острови – архіпелаг на півночі Атлантичного океану між Ісландією та Шотландією. Будучи формально частиною Данії, острова майже самостійно вирішують усі внутрішні питання, зокрема з приводу будівництва доріг.

У 2002 році на Фарерах ввели в експлуатацію перший підводний тунель довжиною 4,9 кілометра, що з'єднує головний острів архіпелагу Стреймой з островом Вагар. Чотири роки потому на островах був відкритий другий підводний тунель довжиною 6,2 кілометра між островами Естурой і Бордо.



Перша у світі авторозв'язка на дні Атлантичного океану / Ólavur Frederiksen / Facebook

Що відомо про будівництво тунелю?

Спорудження тунелю Естуройартуннлінн почалося у 2017 році. Він сполучить Стреймой із двома частинами Естуроя, розділеними невеликою затокою, й складатиметься одразу з трьох окремих доріг. З'єднають їх за допомогою кругової розв'язки, яка розташовується на глибині понад 180 метрів від рівня Атлантичного океану.



Тунель Естуройартуннлінн / Ólavur Frederiksen / Facebook

Цьогоріч, наприкінці листопада оздоблення розв'язки було повністю завершене. Її оформленням займався фарерський художник Трондур Патурссон. Тунель складається зі скульптур і спеціального освітлення блакитного та зеленого кольорів, від яких перехоплює подих.



Спорудження тунелю / Ólavur Frederiksen / Facebook

11,2 кілометра – це загальна протяжність Естуройартуннлінна. Після введення в експлуатацію, тунель за довжиною поступиться лише тунелю Рифаст в Норвегії. Таким чином, він стане другим тунелем за довжиною у світі, прокладеним під водою.



Тунель Естуройартуннлінн / Ólavur Frederiksen / Facebook

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Спочатку планувалося, що тунель почне роботу в перші місяці 2021 року. Однак тепер влада розраховує, що це відбудеться швидше визначеного терміну – вже 19 грудня. Завдяки тунелю шлях жителів сіл на Естурой до Торсхавна – головного міста Фарерських островів – скоротиться з 55 до 17 кілометрів.