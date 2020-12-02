Закриту восени в рамках заходів з боротьби з розповсюдженням коронавірусу у Франції Ейфелеву вежу в Парижі знову відкриють для відвідування з середини грудня 2020 року.

Як з'ясував Travel24, про це повідомляється на сайті компанії, що відповідає за експлуатацію пам'ятки.

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В офіційному акаунті вказано, що з 16 грудня вежа буде відкрита для відвідування з 10:30 до 18:30.

Важливо! При відвідуванні Ейфелевої вежі будуть діяти традиційні заходи безпеки у боротьбі з COVID-19 в умовах пандемії – обов'язкове носіння маски, обмеження за кількістю відвідувачів та щоденна дезінфекція.

Зауважимо, що у Франції з 15 грудня в рамках другого етапу пом'якшення обмежень відновлять роботу музеї та об'єкти культури при дотриманні суворих санітарно-епідеміологічних заходів.

З початку пандемії коронавірусу у Франції було зафіксовано понад 2,2 мільйонів випадків зараження COVID-19, а понад 52 тисячі випадків летальні.