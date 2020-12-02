Уряд Таїланду прогнозує, що королівство буде закрито для міжнародного туризму до другого кварталу 2021 року.

Як з'ясував Travel24, про це повідомило видання The Thaiger.

Читайте також Хорватія змінила умови в'їзду для українців: хто зможе потрапити в країну

Міністр спорту і туризму Таїланду – Піпат Ратчакітпракана озвучив перспективу відкриття країни не раніше березня. За його словами, необхідно дотримуватися обережності щодо будь-якого масового ослаблення обмежень.

Асоціація готелів й турагентств країни лобіюють скасування обов'язкових вимог для в'їзду в королівство, в тому числі карантину. Також вони вимагають від влади створення "туристичних коридорів" з деякими провінціями Китаю, а також з Сінгапуром, В'єтнамом, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією і Тайванем.

На даному етапі це неможливо. Країна буде і далі відкрита тільки для бізнесменів, медиків і дипломатів. Багато країн охоплені пандемією, тому двотижневий карантин скасувати ніяк не можна, – зазначив міністр.

Ратчакітпракана додав, що китайська влада також радить проявляти обережність в ослабленні обмежень і дочекатися літа 2021 року.

Нагадаємо, у жовтні Королівство Таїланд прийняло перших з березня іноземних туристів, вони приїхали по спеціальній довгостроковій туристичній візі (STV), по якій іноземний громадянин може перебувати в країні 60 днів, а потім при бажанні продовжити її ще на 30. Всього за місяць королівство відвідала 1 000 мандрівників.

​Цікаво Обмеження в Єгипті: як нові карантинні правила вплинуть на відпочинок туристів

За даними Worldometer, в Таїланді станом на 2 грудня зафіксували 4 026 випадків зараження на COVID-19, з них 60 летальних.