Єгипет – найпопулярніший серед українців курорт, готується впровадити нові карантинні обмеження. З 1 грудня магазини, ресторани та нічні клуби країни зобов'язані працювати в обмеженому режимі з метою запобігання поширення COVID-19.

Що зміниться для українських туристів у Єгипті після нових карантинних правил, розповідає Travel24.

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Правила, які почнуть діяти з 1 грудня

Готуючись до другої хвилі COVID-19 уряд Єгипту оголосив нові години роботи магазинів, ресторанів, кафе і крафтових майстерень з 1 грудня. Такі заходи стали необхідними через зростання захворюваності в країні, повідомляє Egypt Today.

Генерал Махмуд Шаараві – міністр локального розвитку, повідомив про новий режим роботи магазинів, торговельних центрів і ресторанів:

в будні дні магазини та торгові центри відкриватимуться о 7:00 ранку і зачинятимуться о 22:00 взимку, і о 23:00 – влітку

зачинятимуться о 22:00 взимку, і о 23:00 – влітку у четвер – п'ятницю та святкові дні магазини та торгові центри будуть зачинятися на годину пізніше – о 23:00 взимку й опівночі влітку

ресторани, кафе і базари, в тому числі в торгових центрах, будуть відкриватися о 5:00 ранку і зачинятися о 00:00 взимку, і в 01:00 влітку

зачинятися о 00:00 взимку, і в 01:00 влітку у четвер – п'ятницю та святкові дні ресторани, кафе і базари працюватимуть на годину довше і зачинятимуться о 01:00

Цілодобово будуть працювати ресторани та магазини в аеропортах, а також доставка їжі з ресторанів.

Нові правила щодо зимового періоду діють з останньої п'ятниці вересня до останнього четверга квітня.

Як це вплине на відпочинок туристів

У Міністерстві туризму Єгипту зазначили, що нові правила не поширюються на магазини в готелях і готельних територіях. Також немає обмежень на проведення нічних заходів у готельних комплексах.



Територія готелю Rixos Sharm El Sheikh / booking.com

Експерти туристичного ринку впевнені, що новий режим роботи закладів у Єгипті не вплине на якість відпочинку українців і на кількість охочих відпочити на курортах Червоного моря.

Більшість українських туристів обмежуються відпочинком і розвагами на території готелів, й виходять в місто здебільшого тільки для того, щоб купити фрукти або одяг, сувеніри.

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Нагадаємо, для поїздки в Єгипет необхідно зробити ПЛР-тест перед польотом за 72 години або по прильоту в одному з аеропортів місцевих курортів. Єгипет станом на сьогодні знаходиться в "зеленій зоні" українського МОЗ, тому самоізоляція і тестування після відпустки будуть не потрібні.