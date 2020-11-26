Египет – самый популярный среди украинцев курорт, готовится внедрить новые карантинные ограничения. С 1 декабря магазины, рестораны и ночные клубы страны обязаны работать в ограниченном режиме с целью предотвращения распространения COVID-19.

Что изменится для украинских туристов в Египте после новых карантинных правил, рассказывает Travel24.

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Правила, которые начнут действовать с 1 декабря

Готовясь ко второй волне COVID-19 правительство Египта объявил новые часы работы магазинов, ресторанов, кафе и крафтовых мастерских с 1 декабря. Такие меры стали необходимыми из-за роста заболеваемости в стране, сообщает Egypt Today.

Генерал Махмуд Шаарави – министр локального развития, сообщил о новом режиме работы магазинов, торговых центров и ресторанов:

в будние дни магазины и торговые центры откроются в 7:00 утра и закрываться в 22:00 зимой, и в 23:00 – летом

четверг – пятницу и праздничные дни магазины и торговые центры будут закрываться на час позже – в 23:00 зимой и в полночь летом

рестораны, кафе и базары, в том числе в торговых центрах, будут открываться в 5:00 утра и закрываться в 00:00 зимой, и в 1:00 летом

в четверг – пятницу и праздничные дни рестораны, кафе и базары будут работать на час дольше и закрываться в 01:00

Круглосуточно будут работать рестораны и магазины в аэропортах, а также доставка еды из ресторанов.

Новые правила зимнего периода действуют с последней пятницы сентября до последнего четверга апреля.

Как это повлияет на отдых туристов

В Министерстве туризма Египта отметили, что новые правила не распространяются на магазины в гостиницах и гостиничных территориях. Также нет ограничений на проведение ночных мероприятий в гостиничных комплексах.



Территория отеля Rixos Sharm El Sheikh / booking.com

Эксперты туристического рынка уверены, что новый режим работы учреждений в Египте не повлияет на качество отдыха украинцев и на количество желающих отдохнуть на курортах Красного моря.

Большинство украинских туристов ограничиваются отдыхом и развлечениями на территории отелей, и выходят в город в основном только для того, чтобы купить фрукты или одежду, сувениры.

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Напомним, для поездки в Египет необходимо сделать ПЦР-тест перед полетом за 72 часа или по прилету в одном из аэропортов местных курортов. Египет на сегодня находится в "зеленой зоне" украинского Минздрава, поэтому самоизоляция и тестирование после отпуска будут не нужны.