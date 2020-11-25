Глава австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс считает, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательным для всех, кто хочет путешествовать.

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Мы рассматриваем изменения в наших правил обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета, – говорит руководитель авиакомпании.

Он убежден, что такая же практика со временем станет общепринятой и в других авиаперевозчиков.

Думаю, что это будет общее требование – судя по моим беседам с коллегами из разных стран, – добавил Джойс.

Медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл в понедельник также предположил, что в будущем информацию о наличии прививок, вероятно, потребуют не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.

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В этом месяце сразу несколько компаний объявили об успехах в разработке эффективных вакцин от коронавируса. Компания Pfizer, например, намерена поставить 50 миллионов доз своего препарата уже к концу 2020 года. В то же время разработчик этой вакцины предполагал, что на успехи в борьбе с пандемией стоит ждать примерно через год.