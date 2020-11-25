Очільник австралійської авіакомпанії Qantas Airlines Алан Джойс вважає, що в майбутньому довідка про щеплення від коронавірусу стане обов'язковою для всіх, хто хоче подорожувати.

Travel24 зібрав інформацію, яку відомо.

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Ми розглядаємо зміни до наших правил обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака, – каже керівник авіакомпанії.

Він висловив переконання, що така ж практика з часом стане загальноприйнятою і в інших авіаперевізників.

Думаю, що це буде загальна вимога – судячи з моїх бесід з колегами з різних країн, – додав Джойс.

Медичний радник Міжнародної асоціації повітряного транспорту Девід Пауелл в понеділок також припустив, що в майбутньому інформацію про наявність щеплень, ймовірно, вимагатимуть не лише авіакомпанії, але й уряди країн, в які подорожуватимуть пасажири.

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Цього місяця одразу кілька компаній оголосили про успіхи в розробці ефективних вакцин від коронавірусу. Компанія Pfizer, приміром, має намір поставити 50 мільйонів доз свого препарату вже до кінця 2020 року. Водночас розробник цієї вакцини припускав, що на успіхи в боротьбі з пандемією варто чекати приблизно через рік.