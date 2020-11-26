Уряд столиці Канади сплачує по 100 доларів кожному туристу, який приїхав з іншого регіону країни. У місті сподіваються, що це зацікавить людей і дозволить їм витрачати більше грошей в Оттаві після місяців застою місцевого бізнесу через пандемію.

Известно, что 100 долларов, которые платит правительство Канады своим туристам, своего рода является скидкой на бронирование номера в гостинице. Для того чтобы осуществить бронирование, нужно перейти на сайт туризма Оттавы. Предложение действует для проживания с 1 сентября до 31 декабря 2020 года. Скидка предоставляется только при условии бронирования не менее двух ночей подряд, сообщает OttawaMatters.

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Подобные кампании для поддержки местного туризма и бизнеса, власти канадской столицы проводят не впервые.

В частности, в начале коронавирусной ситуации в марте была запущена кампания "Это на нас". Ее суть заключалась в том, что турист заказывает номер в одном из столичных отелей, а затем получает карту Visa на 100 долларов для расходов на любые цели во время пребывания в Оттаве.

Такие акции проводятся в сложное время для туризма Оттавы, когда внедрен карантин и поток туристов очень уменьшился. В общем провинция Онтарио, в которой расположена Оттава, через COVID-19 потеряла 17,5 миллиарда долларов в туристическом секторе.

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По данным Worldometer, в Канаде состоянию на 26 ноября зафиксировали 347 466 случаев заражения COVID-19, из них 11 710 летальных.