Итальянский городок Санто-Стефано настолько приветливый, то призывает молодых людей переехать туда и получить за это большие деньги – 44 тысяч евро. Молодежь в городке очень нужна, ведь местное население стареет.

Санто-Стефано нуждается в молодежи, и готово платить ей 44 тысячи евро. Travel 24 с помощью CNN travel выяснил, почему за переселение в этот городок в Абруццо платят, и какові условия получения этих денег.

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Санто-Стефано хочет привлечь "свежую кровь": что известно об этом поселке

Полное название населенного пункта – Санто-Стефано-ди-Сессанио в провинции Л'Аквила региона Абруццо в центральной Италии. Расположен городок на вершине живописного холма в малонаселенной местности.

Живут там всего 155 человек. И только 13 из них – моложе 20 лет. Живут они с сельского хозяйства и туристов. К слову, живут неплохо:

В Санто-Стефано создали особый – "разбросанный" – отель на 5 звезд Sextantio albergo diffusso.

Это поистине роскошный курорт на 29 номеров. Каждый – отдельное историческое здание города.

Пожить можно в разных условиях – от имения вельможи до комнатки средневекового борделя.

Старинные улочки с брусчаткой вокруг создают особый колорит и имеют огромный успех у туристов.

Имели успех.



В Санто-Стефано проживают всего 155 человек / Фото pinterest

Почему за переселение в Санто-Стефано платят деньги

Сейчас, во времена пандемии COVID-19 и, как следствие, поредения потока туристов, городок задумался над тем, как бы увеличить количество постоянных жителей. Создать здесь другие, не только туристические предприятия.

Тем более что условия для этого есть, и расположение неплохое – 2 часа езды до Рима и 1,5 до Адриатического моря. Интересный вариант для людей, которые стремятся изменить обстоятельства или образ жизни.



Городок жил благодаря туристам, но во времена пандемии приоритеты сместились / Фото pinterest

Сколько именно и каким образом будет платить Санто-Стефано переселенцам

Вариант интересный, но людей, которые им заинтересовались просто так – не так и много. Поэтому власть Санто-Стефано решила простимулировать желающих материально: дает 44 000 евро за переселение. Что входит в эту сумму:

8000 евро ежегодно для каждого нового жителя в течение первых 3 лет проживания.

Грант на 20000 евро для того, чтобы открыть новый бизнес или перевезти свой старый.

Таким образом, надеется власть, местную экономику удастся перезапустить, а средний возраст жителей – снизить.

Село живет, пока в нем есть люди. Поэтому это не деловой ход. Мы просто хотим дать возможность селу продолжать жить,

– пояснил мэр Санто-Стефано Фабио Сантавичка



20 тысяч евро платят сразу, а потом еще 8 тысяч в год в течение 3 лет / Фото pinterest

На каких условиях власть Санто-Стефано готова отдавать 44 000 евро

Деньги не получит любой, кто за ними обратится: каждую заявку отдельно будет рассматривать мэрия.

Подать ее могут только люди, которым еще не исполнилось 40 лет и которые имеют право проживать в Европейском Союзе.

Если заявку согласовывают, ее податель должен заключить договор на 5 лет и жить все это время именно в Санто-Стефано.

Несмотря на сравнительно жесткие условия, уже 15 000 человек изъявили желание воспользоваться "акционным предложением". Срок его, к слову, совершается как раз в день публикации нашей новости – 15 ноября.



Требования и условия местной власти сложные, но 15 тысяч человек уже подали заявку / Фото pinterest

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К слову, Санто-Стефано – не первое итальянское село, пытается поощрить молодых горожан к переезду:

В 2019, например, сицилийское село Муссомели начало продавать участки за 1 евро каждый.

В 2017 году город Кандела в Апулии предложило 2000 евро ежегодно тем, кто туда переедет.

Однако предложение Санта-Стефано – самая щедрая по состоянию на конец 2020 года.