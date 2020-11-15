Італійське містечко Санто-Стефано настільки привітне, що закликає молодих людей переїхати туди й отримати за це великі гроші – 44і тисяч євро. Молодь у містечку дуже потрібна, адже місцеве населення старіє.

Санто-Стефано потребує молоді, і готове платити їй 44 тисячі євро. Travel 24 за допомоги CNN travel з'ясував, чому за переселення до цього містечка в Абруццо платять, та які умови отримання цих грошей.

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Санто-Стефано хоче залучити "свіжу кров": що відомо про це селище

Повна назва населеного пункту – Санто-Стефано-ді-Сессаніо у провінції Л'Аквіла регіону Абруццо в центральній Італії. Розташоване містечко на вершині мальовничого пагорба у малонаселеній місцині.

Мешкають там усього 155 людей. І тільки 13 із них – молодші за 20 років. Живуть вони з сільського господарства та туристів. До слова, живуть непогано:

У Санто-Стефано створили особливий – "розкиданий" – готель на 5 зірок Sextantio albergo diffusso.

Це воістину розкішний курорт на 29 номерів. Кожен – це окрема історична будівля міста.

Пожити можна у різних умовах – від маєтку вельможі до кімнатки середньовічного борделю.

Старовинні вулички з бруківкою навколо створюють особливий колорит і мають величезний успіх у туристів.

Мали успіх.



У Санто-Стефано мешкають усього 155 людей / Фото pinterest

Чому за переселення у Санто-Стефано платять гроші

Зараз, у часи пандемії COVID-19 та, як наслідок, порідіння потоку туристів, містечко задумалося над тим, як би збільшити кількість постійних мешканців. Створити тут інші, не тільки туристичні підприємства.

Тим більше що умови для цього є, та й розташування непогане – 2 години їзди до Риму та 1,5 до Адріатичного моря. Цікавий варіант для людей, які прагнуть змінити обставини або спосіб життя.



Містечко жило завдяки туристам, але у часи пандемії пріоритети змістилися / Фото pinterest

Скільки саме та у який спосіб платитиме Санто-Стефано переселенцям

Варіант цікавий, але людей, які б ним зацікавилися просто так – не так і багато. Тому влада Санто-Стефано вирішила простимулювати охочих матеріально: да 44 000 євро за переселення. Що входить у цю суму:

8 000 євро щорічно для кожного нового мешканця протягом перших 3 років проживання.

Грант на 20 000 євро для того, щоб відкрити новий бізнес або перевезти свій старий.

У такий спосіб, сподівається влада, місцеву економіку вдасться перезапустити, а середній вік мешканців – знизити.

Село живе, поки в ньому є люди. Тож це не діловий хід. Ми просто хочемо дати можливість селу продовжувати жити,

– пояснив мер Санто-Стефано Фабіо Сантавічка



20 тисяч євро платять зразу, а потім ще 8 тисяч у рік протягом 3 років / Фото pinterest

На яких умовах влада Санто-Стефано готова віддавати 44 000 євро

Гроші не отримає абихто, хто б за ними не звернувся: кожну заявку окремо розглядатиме мерія.

Подати її можуть тільки люди, яким ще не виповнилося 40 років та які мають дозвіл на проживання в Європейському Союзі.

та які мають дозвіл на проживання в Європейському Союзі. Якщо заявку погоджують, її подавач повинен укласти договір на 5 років і мешкати весь цей час саме у Санто-Стефано.

Попри порівняно жорсткі умови, вже 15 000 людей виявили бажання скористатися "акційною пропозицією". Строк її, до слова, звершується якраз у день публікації нашої новини – 15 листопада.



Вимоги та умови місцевої влади складні, але 15 тисяч людей вже подали заявку / Фото pinterest

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До слова, Санто-Стефано – не перше італійське село, яке намагається заохотити молодих містян до переїзду:

У 2019, наприклад, сицилійське село Муссомелі почало продавати ділянки за 1 євро кожна.

У 2017 році місто Кандела в Апулії запропонувало 2000 євро щорічно тим, хто туди переїде.

Однак пропозиція Санта-Стефано – найщедріша станом на кінець 2020 року.

А де розташоване містечко Санто-Стефано-ді-Сессаніо – дивіться на карті: