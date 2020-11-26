Уряд столиці Канади сплачує по 100 доларів кожному туристу, який приїхав з іншого регіону країни. У місті сподіваються, що це зацікавить людей і дозволить їм витрачати більше грошей в Оттаві після місяців застою місцевого бізнесу через пандемію.

Відомо, що 100 доларів, які платить уряд Канади своїм туристам, свого роду є знижкою на бронювання номера в готелі. Для того, щоб здійснити бронювання, потрібно перейти на сайт туризму Оттави. Пропозиція діє для проживання з 1 вересня до 31 грудня 2020 року. Знижка надається тільки за умови бронювання не менш ніж двох ночей поспіль, повідомляє OttawaMatters.

Цікаво Італійське містечко платить молоді 44 000 євро за переселення: на яких умовах

Схожі кампанії для підтримки місцевого туризму та бізнесу влада канадської столиці проводить не вперше.

Зокрема, на початку коронавірусної ситуації у березні була запущена кампанія "Це на нас". Її суть полягала в тому, що турист замовляє номер в одному зі столичних готелів, а після цього отримує карту Visa на 100 доларів для витрат на будь-які цілі під час перебування в Оттаві.

Такі акції проводяться у складний час для туризму Оттави, коли впроваджені карантинні обмеження і потік туристів дуже зменшився. Загалом провінція Онтаріо, в якій розташована Оттава, через COVID-19 втратила 17,5 мільярдів доларів у туристичному секторі.

Читайте також Венеція запровадить туристичний податок у 2022 році: деталі "плати за вхід"

За даними Worldometer, в Канаді станом на 26 листопада зафіксували 347 466 випадків зараження на COVID-19, з них 11 710 летальних.