Венеція запровадить туристичний податок у 2022 році: деталі "плати за вхід"
Влітку 2020 року мало набути чинності рішення влади італійської Венеції про запровадження туристичного податку. Але у зв'язку з пандемією COVID-19 уряд ухвалив рішення відкласти "плату за вхід" до 2022 року.
Як з'ясував Travel24, про це повідомляє CNN Travel.
Читайте також В Україні з'явиться новий лоукостер – Bees Airline: що відомо про компанію, ціни та маршрути
Зважаючи на ситуацію, пов'язану з пандемією COVID-19, ми вирішили зробити важливий крок, щоб посприяти поверненню туристів, – сказав член муніципальної ради Мікеле Дзуїн.
Він зазначив, що рішення ухвалили в межах плану перезапуску економіки міста, що сильно постраждало від пандемії.
Таким чином "плату за вхід" у Венеції почнуть стягувати з туристів, які не залишаються на нічліг, з 1 січня 2022 року. Поки планують, що її розмір становитиме 10 євро з людини, як і планувалося раніше.
Розмір "плати за вхід" залежатиме від того, наскільки завантажене місто, щоби не створювати величезних натовпів і розвантажити місто у пікові дні, розподіляючи візити гостей впродовж усього сезону, – пояснили в адміністрації міста.
Туристичним податком у Венеції хочуть підштовхнути гостей бронювати нічліг в готелях, вкладаючи більше грошей в економіку міста, а також відвадити від нього туристів, які приїжджають туди лише заради фото і порушують громадський порядок, зокрема купаються в каналах або їдять посеред вулиці.
Цікаво Авіакомпанія Lufthansa почала продаж нових спальних місць: деталі
Італія стала однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи. Особливо гостро ситуація розгорталася на півночі, де розташована Венеція. За даними Worldometers, станом на 24 листопада зафіксували 1 431 795 випадків зараження на COVID-19, з них 50 453 летальних.
Поділитися новиною