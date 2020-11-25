Влітку 2020 року мало набути чинності рішення влади італійської Венеції про запровадження туристичного податку. Але у зв'язку з пандемією COVID-19 уряд ухвалив рішення відкласти "плату за вхід" до 2022 року.

Як з'ясував Travel24, про це повідомляє CNN Travel.

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Зважаючи на ситуацію, пов'язану з пандемією COVID-19, ми вирішили зробити важливий крок, щоб посприяти поверненню туристів, – сказав член муніципальної ради Мікеле Дзуїн.

Він зазначив, що рішення ухвалили в межах плану перезапуску економіки міста, що сильно постраждало від пандемії.

Таким чином "плату за вхід" у Венеції почнуть стягувати з туристів, які не залишаються на нічліг, з 1 січня 2022 року. Поки планують, що її розмір становитиме 10 євро з людини, як і планувалося раніше.

Розмір "плати за вхід" залежатиме від того, наскільки завантажене місто, щоби не створювати величезних натовпів і розвантажити місто у пікові дні, розподіляючи візити гостей впродовж усього сезону, – пояснили в адміністрації міста.

Туристичним податком у Венеції хочуть підштовхнути гостей бронювати нічліг в готелях, вкладаючи більше грошей в економіку міста, а також відвадити від нього туристів, які приїжджають туди лише заради фото і порушують громадський порядок, зокрема купаються в каналах або їдять посеред вулиці.

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Італія стала однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи. Особливо гостро ситуація розгорталася на півночі, де розташована Венеція. За даними Worldometers, станом на 24 листопада зафіксували 1 431 795 випадків зараження на COVID-19, з них 50 453 летальних.