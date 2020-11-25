Летом 2020 года должно было вступить в силу решение власти итальянской Венеции о введении туристического налога. Но в связи с пандемией COVID-19 правительство приняло решение отложить "плату за вход" до 2022 года.

Как выяснил Travel24, об этом сообщает CNN Travel.

Читайте также В Украине появится новый лоукостер – Bees Airline: что известно о компании, ценах и маршрутах

Учитывая ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг, чтобы помочь возвращению туристов, – сказал член муниципального совета Микеле Дзуин.

Он отметил, что решение было принято в рамках плана перезапуска экономики города, что сильно пострадал от пандемии.

Таким образом "плату за вход" в Венеции начнут взимать с туристов, которые не остаются на ночлег, с 1 января 2022 года. Пока планируют, что ее размер составит 10 евро с человека, как и планировалось ранее.

Размер "платы за вход" будет зависеть от того, насколько загружен город, чтобы не создавать огромных толп и разгрузить город в пиковые дни, распределяя визиты гостей на протяжении всего сезона, – объяснили в администрации города.

Туристическим налогом в Венеции хотят подтолкнуть гостей бронировать ночлег в гостиницах, вкладывая больше денег в экономику города, а также отвадить от него туристов, которые приезжают туда только ради фото и нарушают общественный порядок, в частности купаются в каналах или едят посреди улицы.

Интересно Авиакомпания Lufthansa начала продажу новых спальных мест: детали

Италия стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы. Особенно остро ситуация разворачивалась на севере, где расположена Венеция. По данным Worldometers, по состоянию на 24 ноября зафиксировали 1 431 795 случаев заражения COVID-19, из них 50 453 летальных.