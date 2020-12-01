Хорватія з 1 грудня змінила правила перетину кордону для іноземців, серед яких і громадяни України. Нові умови наразі діятимуть до 15 грудня 2020 року.

Нові умови перетину кордону Хорватії

Якщо в'їжджати з території Євросоюзу

Українці, які мають дійсну посвідку про право проживання у ЄС, до Хорватії можуть їхати без обмежень – але тільки якщо вони прибувають з країни ЄС, яка у хорватському "зеленому списку".

Про це розповіла у фейсбуці пресслужба посольства України в Хорватії.

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Те ж стосується й українців із правом проживання в ЄС, які їхатимуть через Хорватію транзитом: на кордоні треба буде якось довести, що крізь інші країни ЄС вони також їхали транзитом. Транзит, до слова, дозволений на 12 годин.

А от усім іншим українцям (які прямуватимуть у Хорватію з країн ЄС) в'їзд дозволять тільки за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття на кордон.

Можна, щоправда, здати тест у Хорватії – але доведеться своїм коштом посидіти на самоізоляції, поки не прийде результат.

Хто може заїхати до Хорватії за виняткових підстав

Українці, навіть якщо постійно мешкають в Україні, можуть прибути до Хорватії, якщо вони:

Медики, дослідники, працівники з догляду за літніми людьми, моряки (за умови наявності негативного ПЛР).

Прикордонники, дипломати, військові, правоохоронці, співробітники міжнародних організацій.

Працівники транспортної галузі, працівники гуманітарної сфери або особи цивільного захисту при виконанні.

Учні, студенти, а також люди, які мають невідкладні особисті, сімейні, ділові причини (з результатом ПЛР-тесту).

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