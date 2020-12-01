Хорватія змінила умови в'їзду для українців: хто зможе потрапити в країну
Хорватія з 1 грудня змінила правила перетину кордону для іноземців, серед яких і громадяни України. Нові умови наразі діятимуть до 15 грудня 2020 року.
Нові умови перетину кордону Хорватії
Якщо в'їжджати з території Євросоюзу
Українці, які мають дійсну посвідку про право проживання у ЄС, до Хорватії можуть їхати без обмежень – але тільки якщо вони прибувають з країни ЄС, яка у хорватському "зеленому списку".
- Про це розповіла у фейсбуці пресслужба посольства України в Хорватії.
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Те ж стосується й українців із правом проживання в ЄС, які їхатимуть через Хорватію транзитом: на кордоні треба буде якось довести, що крізь інші країни ЄС вони також їхали транзитом. Транзит, до слова, дозволений на 12 годин.
- А от усім іншим українцям (які прямуватимуть у Хорватію з країн ЄС) в'їзд дозволять тільки за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття на кордон.
Можна, щоправда, здати тест у Хорватії – але доведеться своїм коштом посидіти на самоізоляції, поки не прийде результат.
Хто може заїхати до Хорватії за виняткових підстав
Українці, навіть якщо постійно мешкають в Україні, можуть прибути до Хорватії, якщо вони:
- Медики, дослідники, працівники з догляду за літніми людьми, моряки (за умови наявності негативного ПЛР).
- Прикордонники, дипломати, військові, правоохоронці, співробітники міжнародних організацій.
- Працівники транспортної галузі, працівники гуманітарної сфери або особи цивільного захисту при виконанні.
- Учні, студенти, а також люди, які мають невідкладні особисті, сімейні, ділові причини (з результатом ПЛР-тесту).
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