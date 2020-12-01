Хорватия с 1 декабря изменила правила пересечения границы для иностранцев, среди которых и граждане Украины. Новые условия будут действовать как минимум до 15 декабря 2020 года.

Новые условия пересечения границы Хорватии

Если въезжать с территории Евросоюза

Украинцы, которые имеют действительный вид на жительство в ЕС, в Хорватию могут ехать без ограничений – но только если они прибывают из страны ЕС, которая в хорватском "зеленом списке".

Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба посольства Украины в Хорватии.

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То же касается и украинцев с правом проживания в ЕС, которые поедут через Хорватию транзитом: на границе надо будет как-то доказать, что через другие страны ЕС они также ехали транзитом. Транзит, к слову, разрешен на 12 часов.

А вот всем остальным украинцам (которые будут направляться в Хорватию из стран ЕС) въехать позволят только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов до прибытия на границу.

Можно, правда, сдать тест в Хорватии – но придется за свой счет посидеть на самоизоляции, пока не придет результат.

Кто может заехать в Хорватию на исключительных основаниях

Украинцы, даже если постоянно проживают в Украине, могут прибыть в Хорватию, если они:

Медики, исследователи, работники по уходу за пожилыми людьми, моряки (при наличии отрицательного ПЦР).

Пограничники, дипломаты, военные, правоохранители, сотрудники международных организаций.

Работники транспортной отрасли, гуманитарной сферы или лица гражданской защиты при исполнении.

Ученики, студенты, а также люди, имеющие неотложные личные, семейные, деловые причины (с результатом ПЦР).