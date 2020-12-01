Хорватия изменила условия въезда для украинцев: кто сможет попасть в страну
Хорватия с 1 декабря изменила правила пересечения границы для иностранцев, среди которых и граждане Украины. Новые условия будут действовать как минимум до 15 декабря 2020 года.
Новые условия пересечения границы Хорватии
Если въезжать с территории Евросоюза
Украинцы, которые имеют действительный вид на жительство в ЕС, в Хорватию могут ехать без ограничений – но только если они прибывают из страны ЕС, которая в хорватском "зеленом списке".
- Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба посольства Украины в Хорватии.
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То же касается и украинцев с правом проживания в ЕС, которые поедут через Хорватию транзитом: на границе надо будет как-то доказать, что через другие страны ЕС они также ехали транзитом. Транзит, к слову, разрешен на 12 часов.
- А вот всем остальным украинцам (которые будут направляться в Хорватию из стран ЕС) въехать позволят только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов до прибытия на границу.
Можно, правда, сдать тест в Хорватии – но придется за свой счет посидеть на самоизоляции, пока не придет результат.
Кто может заехать в Хорватию на исключительных основаниях
Украинцы, даже если постоянно проживают в Украине, могут прибыть в Хорватию, если они:
- Медики, исследователи, работники по уходу за пожилыми людьми, моряки (при наличии отрицательного ПЦР).
- Пограничники, дипломаты, военные, правоохранители, сотрудники международных организаций.
- Работники транспортной отрасли, гуманитарной сферы или лица гражданской защиты при исполнении.
- Ученики, студенты, а также люди, имеющие неотложные личные, семейные, деловые причины (с результатом ПЦР).
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