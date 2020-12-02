Правительство Таиланда прогнозирует, что королевство будет закрыто для международного туризма до второго квартала 2021 года.

Как выяснил Travel24, об этом сообщило издание The Thaiger.

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Министр спорта и туризма Таиланда – Пипат Ратчакитпракана озвучил перспективу открытия страны не раньше марта. По его словам, необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений.

Ассоциация гостиниц и турагентств страны лоббируют отмену обязательных требований для въезда в королевство, в том числе карантина. Также они требуют от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие страны охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя, – отметил министр.

Ратчакитпракана добавил, что китайские власти также советует проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.

Напомним, в октябре Королевство Таиланд приняло первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может находиться в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30. Всего за месяц королевство посетило 1 000 путешественников.

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По данным Worldometer, в Таиланде состоянию на 2 декабря зафиксировали 4 026 случаев заражения COVID-19, из них 60 летальных.