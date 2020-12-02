Эйфелева башня в Париже снова заработает для посетителей: известна дата
Закрытую осенью в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса во Франции Эйфелеву башню в Париже снова откроют для посещения с середины декабря 2020 года.
Как выяснил Travel24, об этом сообщается на сайте компании, что отвечает за эксплуатацию достопримечательности.
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В официальном аккаунте указано, что с 16 декабря башня будет открыта для посещения с 10:30 до 18:30.
Важно! При посещении Эйфелевой башни будут действовать традиционные меры безопасности в борьбе с COVID-19 в условиях пандемии – обязательное ношение маски, ограничения по количеству посетителей и ежедневная дезинфекция.
Заметим, что во Франции с 15 декабря в рамках второго этапа смягчения ограничений возобновят работу музеи и объекты культуры при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических мероприятий.
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