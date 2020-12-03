В одному із місцевих готелів у англійському графстві Чешир туристам пропонують нову послугу до прийдешніх свят – "День спа в глінтвейні".

Про новинку в одному із заміських готелів графства Чешир, повідомило видання "Daily Mail".

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Нову послугу запровадили напередодні новорічних свят, оскільки цей напій є одним із символів Різдва. Туристам пропонують зануритися у гарячу ванну, наповнену 750 – 1000 літрами (а це понад 560 пляшок) глінтвейну. Крім того, до ванни додаються набір спа-послуг і келих смачного різдвяного напою.



Гаряча ванна з глінтвейном / SpaSeekers

В готелі зазначають, що занурення в багатий антиоксидантами й підігрітий до комфортних 37 градусів глінтвейн має виводити токсини та лікувати запалення.

Таніни мають антибактеріальний ефект, допомагають боротися з вірусами, покращуючи здоров'я серцево-судинної системи й посилюючи циркулювання крові, – розповів представник сервісу бронювання SpaSeekers, який запустив послугу в готелі Shrigley Hall.

За його словами, у поєднанні з антиоксидантними властивостями поліфенолів у червоному винограді й цитрусових ця процедура поліпшує кровообіг, що допомагає людині відволіктися від турбот і сяяти.



Гаряча ванна з глінтвейном / SpaSeekers

Вартість такого задоволення стартує від 80 доларів на людину.

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Нагадаємо, уряд Великої Британії планує скасувати карантинні обмеження для населення спеціально в період Різдва, щоб дати можливість сім'ям повноцінно відзначити це свято та відвідати родичів.