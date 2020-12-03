В одному із місцевих готелів у англійському графстві Чешир туристам пропонують нову послугу до прийдешніх свят – "День спа в глінтвейні".

О новинке в одном из загородных отелей графства Чешир, сообщило издание "Daily Mail".

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Новую услугу ввели накануне новогодних праздников, поскольку этот напиток является одним из символов Рождества. Туристам предлагают окунуться в горячую ванну, наполненную 750 – 1000 литрами (а это более 560 бутылок) глинтвейна. Кроме того, к ванне добавляются набор спа-услуг и бокал вкусного рождественского напитка.



Горячая ванна с глинтвейном / SpaSeekers

В отеле отмечают, что погружение в богатый антиоксидантами и подогретый до комфортных 37 градусов глинтвейн должен выводить токсины и лечить воспаление.

Танины обладают антибактериальным эффектом, помогают бороться с вирусами, улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы и усиливая циркуляцию крови, – рассказал представитель сервиса бронирования SpaSeekers, который запустил услугу в отеле Shrigley Hall.

По его словам, в сочетании с антиоксидантными свойствами полифенолов в красном винограде и цитрусовых эта процедура улучшает кровообращение, что помогает человеку отвлечься от забот и сиять.



Горячая ванна с глинтвейном / SpaSeekers

Стоимость такого удовольствия стартует от 80 долларов на человека.

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Напомним, правительство Великобритании планирует отменить карантин для населения специально в период Рождества, чтобы дать возможность семьям полноценно отметить этот праздник и посетить родственников.