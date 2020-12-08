Найвища у світі гора Еверест виявилася на 0,86 метра вищою, ніж вважалося раніше.

Гора Еверест тепер на 0,86 метра вище, ніж було офіційно розраховано раніше. Про це повідомляє видання ВВС.

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У травні 2020 року група китайських альпіністів почала замірювати висоту найвищої гори світу Евересту, ставши єдиною на сьогодні, хто зійшов на її вершину під час пандемії коронавірусу.

Найвища гора в світі Еверест на 0,86 метра вище, ніж було офіційно розраховано раніше, повідомляють Непал і Китай. Нова висота становить 8848,86 метра (29 032 футів). Досі вони розходилися в думках, чи варто додавати снігову шапку зверху, – пише видання.

Відзначається, що попередні офіційні вимірювання Китаю у 8 844,43 метра ставили гору на чотири метри нижче, ніж в Непалі.

Угоду про спільне оголошення нового виміру найвищої точки Землі було укладено під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна в столицю Непалу Катманду.

Варто зазначити, що переглянути висоту Евересту дослідники вирішили після землетрусу 2015 року, припустивши, що вона зменшилася.