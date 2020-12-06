Настоящий зимний холод ассоциируются у нас с катанием на коньках, горячим шоколадом и елкой. Быстрое распространение коронавируса COVID-19 может помешать многим странам открыть в этом году каток. Поэтому предлагаем полюбоваться прошлогодними фотографиями с нашей подборки.

О уникальных катках мира, рассказывает Travel Away.

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Венская ледяная мечта

Во время зимних каникул перед красиво освещенной Венской ратушей для катания на коньках выделено около восьми тысяч квадратных метров ледяной площади. Wiener Eistraum (Венская ледяная мечта) окружена стендами, которые продают разогревающие напитки и традиционные австрийские блюда.



Каток в Вене / Фото travelaway.me

Катание на коньках на озере Луиза, провинция Альберта

Это место окружено заснеженными Канадскими Скалистыми горами и ледником Виктория. Каток возле гостиницы Fairmont Chateau Lake Louise в Национальном парке Банф дает посетителям уникальную возможность: покружиться на озере Луиза. Ежегодно среди места катания строится замечательный ледяной замок.



Каток посреди парка в Канаде / Фото travelaway.me

Музей естествознания Ледяной каток, Лондон

Волшебный фон для этого катка, который расположен в самом сердце Кенсингтона, создают роскошное здание лондонского Музея естествознания и елка, украшенная сказочными огнями. На ледовом катке есть ярмарочная карусель и кафе-бар, где посетители могут насладиться горячими напитками и праздничными угощениями.



Каток в Лондоне / Фото travelaway.me

Каток на Александр плац, Берлин

Круглый каток вокруг фонтана Нептуна на Александер плац обычно расположен возле одного из самых оживленных рождественских рынков в Берлине. Его дополняет самая праздничная пирамида в Европе, разнообразные развлекательные аттракционы, а также традиционные киоски, где продают рукоделия и изысканные местные блюда.



Каток в Берліне / Фото travelaway.me

Каток Сент-Эндрюс Сквер, Эдинбург

Каток эллиптической формы Сент-Эндрюс Сквер вокруг знакового Эдинбургского памятника Мелвиллу. Кроме катания на коньках здесь обычно много других развлечений: праздничное шоу, аттракционы, рождественская ярмарка и колесо обозрения с видом на город.



Эллиптический каток в Эдинбурге / Фото travelaway.me