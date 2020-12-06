Справжній зимовий холод асоціюються в нас із катанням на ковзанах, гарячим шоколадом та ялинкою. Швидке поширення коронавірусу COVID-19 може завадити багатьом країнам відкрити цього року ковзанку. Тому пропонуємо помилуватися тогорічними фотографіями з нашої добірки.

Про найунікальніші ковзанки світу, розповідає Travel Away.

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Віденська крижана мрія

Під час зимових канікул перед красиво освітленою Віденською ратушею для катання на ковзанах виділено близько восьми тисяч метрів квадратних крижаної площі. Wiener Eistraum (Віденська крижана мрія) оточена стендами, що продають розігріваючі напої та традиційні австрійські страви.



Ковзанка у Відні / Фото travelaway.me

Катання на ковзанах на озері Луїза, провінція Альберта

Це місце оточене засніженими канадськими Скелястими горами та льодовиком Вікторія. Каток біля готелю Fairmont Chateau Lake Louise в Національному парку Банф дає відвідувачам унікальну можливість: покружляти на озері Луїза. Щороку посеред місця катання будується чудовий крижаний замок.



Ковзанка посеред природного парку у Канаді / Фото travelaway.me

Музей природознавства Крижаний каток, Лондон

Чарівний фон для цієї ковзанки, яка розташована в самому серці Кенсінгтона, створюють розкішна будівля лондонського Музею природознавства та ялинка, прикрашена казковими вогнями. На льодовій ковзанці є ярмаркова карусель та кафе-бар, де відвідувачі можуть насолодитися гарячими напоями та святковими частуваннями.



Ковзанка у Лондоні / Фото travelaway.me

Ковзанка на Александр плац, Берлін

Кругла ковзанка навколо фонтану Нептуна на Александер плац зазвичай розташована біля одного з найжвавіших різдвяних ринків у Берліні. Її доповнює найбільша святкова піраміда в Європі, різноманітні розважальні атракціони, а також традиційні кіоски, де продають рукоділля та вишукані місцеві страви.



Ковзанка в Берліні / Фото travelaway.me

Каток Сент-Ендрюс Сквер, Единбург

Ковзанка еліптичної форми Сент-Ендрюс Сквер навколо знакового Единбурзького пам'ятника Мелвіллу. Окрім катання на ковзанах тут зазвичай багато інших розваг: святкове шоу, атракціони, різдвяний ярмарок і колесо огляду з видом на місто.



Еліптичний каток у Единбурзі / Фото travelaway.me