11 грудня – Міжнародний день гір. Величні й таємничі вершини є межею мрій туристів з усього світу. На честь свята розповімо, які вершини світу варто підкорити, щоб отримати шалений потік енергії.

Travel24 підготував для вас добірку світових гір, на які буде нелегко дістатися, але зробивши це, у вас перехопить подих від мальовничих краєвидів.

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Еверест

Висота: 8848 метрів

Головна точка довгого гірського ланцюга, як правило, стає мрією кожного альпініста. До її схилів їдуть після довгого списку сходжень, адже шлях вгору довгий і складний. І хоча Еверест отримує більшу частку популярності, Гімалаї великі й підібратися до них можна з різних сторін.



Еверест / 34travel.me

Монблан

Висота: 4810 метрів

Найвища з альпійських вершин. Гору називають "Стріхою Європи". Ще з давніх часів Монблан вважали домом жахливих драконів і демонів.



Монблан / drugoy.com.ua

Фіцрой

Висота: 3405 метрів

Попри невелику висоту, Фіцрой у Патагонії вважається однією з найскладніших для подорожі. Вона лежить на кордоні між Аргентиною і Чилі. Підійматися на гору краще з грудня по лютий – спекотний період у Південній півкулі.



Фіцрой / peakfinder.ru

Кіліманджаро

Висота: 5895 метрів

Найвища гора Африки, яка розташована в Танзанії. Останнє виверження сплячого вулкану відбулося 200 тисяч років тому. До його вершини ведуть кілька маршрутів, які відрізняються за рівнем складності й кількістю днів.



Кіліманджаро / set-travel.com

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Аконкагуа

Висота: 6962 метрів

Вершина є найвищою точкою Північної Америки та найвищою горою поза межами Азії. Сходження на гору вам точно запам'ятається своїми "білими" вітрами та неймовірним зоряним небом.



Аконкагуа / esgeo.ru

Фудзіяма

Висота: 3776 метрів

Кратер, озера і квітуча біля підніжжя сакура – все це Фудзіяма. Вона розташувалася в Японських Альпах і стала священним місцем, яке шанують паломники всього світу. Підкорювати вершину краще в теплий сезон, коли на ній немає снігу.



Фудзіяма / ria.ru

Ама-Даблам

Висота: 6812 метрів

Ця гора вважається однією з найпопулярніших гімалайських вершин, до яких організовують експедиції. Деякі навіть говорять, що піднятися сюди складніше, ніж на Еверест.



Ама-Даблам / peakfinder.ru

Гора Джеймса Кука

Висота: 3724 метрів

Новозеландські аборигени маорі прозвали її великою білою хмарою. Гора має ім'я мандрівника і першовідкривача Джеймса Кука. Це найвища точка Нової Зеландії з засніженим піком, дощовими лісами й крутими схилами.



Гора Джеймса Кука / agentika.com

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