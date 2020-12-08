Вряд ли найдется человек, равнодушный к этой вкуснятине. Объединив ее с путешествием, вы получите идеальное сочетание, а заодно узнаете, в какой стране производят вкуснейшый шоколад.

Travel24 расскажет вам, какие страны идеально подходят для любителей шоколада.

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Гент, Бельгия

Именно Бельгию называют страной шоколада. Ее жители очень любят изобретать различные сорта и комбинации, способные удивить самого изощренного гурмана-сладкоежку. Один из ведущих шоколатье Гента – The Chocolate Shop Van Hecke, который уже более 70 лет производит несколько лучших сортов в мире.

Цюрих, Швейцария

Страна, известная своими часами и сырами, преуспела также и в производстве шоколада. Родина известного "Toblerone" способна порадовать сладкоежек многими видами шоколадных изделий. Одна из крупнейших кондитерских расположена на площади Paradeplatz, в Цюрихе.



Шоколад "Toblerone" / chocoprofi.ru

Сен-Реми-де-Прованс, Франция

Париж и Французская Ривьера – замечательные места, однако, путь настоящих гурманов лежит в кулинарную столицу страны – Прованс. Именно здесь вы в полной мере насладитесь вкусом французской кухни и, конечно же, удивительным шоколадом, который создает известный кондитер Жоэль Дюран в Сен-Реми-де-Прованс.

Вальденбух, Германия

В этом городе компанией Alfred Ritter GmbH&Co.KG производится одна из самых популярных торговых марок шоколада Ritter Sport. Из-за всемирного признания компания открыла в Равенсбурском парке аттракционов разноцветный шоколадный дом с собственным магазином, шоколадной мастерской и музеем истории квадратной плитки. Непременно посетите его и попробуйте плитку шоколада.



Шоколад "Ritter Sport" / hirschtec.eu

Нью-Йорк, США

Несмотря на отсутствие такого понятия, как американская кухня, Нью-Йорк считается одной из гастрономических столиц мира. Здесь можно попробовать практически все блюда планеты, а заодно насладиться шоколадными конфетами, которые не имеют себе равных по вкусу. Изготавливают их на кондитерской фабрике Mast Brothers Chocolate.

Вена, Австрия

Вена является идеальным местом для посещения во время Рождества, когда падает снег, везде шумят пестрые рождественские рынки, а чуть ли не на каждом углу радушно открывают двери маленькие кафе, приглашая согреться и насладиться чашечкой кофе. Вы не пожалеете, если найдете Café Schwarzenberg, и закажете фирменный Schwarzenberg-Cappuccino. В обычный эспрессо добавляют горячий шоколад, взбитые сливки и шоколадную стружку, делая вкус незабываемым.



Café Schwarzenberg / tripadvisor.ru

Аликанте, Испания

Именно испанские конкистадоры завезли в Европу какао-бобы и сделали возможным производство шоколада. Было бы странно, если бы в этом государстве не нашлось приличной кондитерской. И она есть, причем с собственным музеем. Фабрика Valor, расположенная в пригороде Аликанте, предлагает гостям восхитительные десерты и интересные экспонаты.

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Торонто, Канада

Канада – одна из самых холодных стран мира, а калорийный шоколад прекрасно помогает переносить даже сильный мороз. Будучи в Торонто, не забудьте заглянуть в кондитерскую Nadege. Здесь вы найдете самые вкусные десерты в городе.