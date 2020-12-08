Навряд чи знайдеться людина, байдужа до цієї смакоти. Об'єднавши її з подорожжю, ви отримаєте ідеальне поєднання, а заодно дізнаєтеся, в якій країні виготовляють найсмачніший шоколад.

Travel24 розповість вам, які країни ідеально підходять для любителів шоколаду.

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Гент, Бельгія

Саме Бельгію називають країною шоколаду. Її жителі дуже люблять винаходити різноманітні сорти і комбінації, здатні здивувати найвитонченішого гурмана-ласуна. Один з провідних шоколатьє Гента – The Chocolate Shop Van Hecke, який вже понад 70 років виготовляє кілька кращих сортів у світі.

Цюріх, Швейцарія

Країна, відома своїми годинниками і сирами, досягла успіху також і у виробництві шоколаду. Батьківщина відомого "Toblerone" здатна порадувати ласунів багатьма видами шоколадних виробів. Одна з найбільших кондитерських розташована на площі Paradeplatz, в Цюріху.



Шоколад "Toblerone" / chocoprofi.ru

Сен-Ремі-де-Прованс, Франція

Париж і Французька Рив'єра – чудові місця, проте, шлях справжніх гурманів лежить до кулінарної столиці країни – Провансу. Саме тут ви сповна насолодитеся смаком французької кухні і, звичайно ж, дивовижним шоколадом, який створює відомий кондитер Жоель Дюран в Сен-Ремі-де-Прованс.

Вальденбух, Німеччина

У цьому місті компанією Alfred Ritter GmbH&Co.KG виробляється одна з найпопулярніших торгових марок шоколаду Ritter Sport. Через всесвітнє визнання компанія відкрила в Равенсбурзькому парку атракціонів різнокольоровий шоколадний будинок з власним магазином, шоколадною майстернею і музеєм історії квадратної плитки. Неодмінно відвідайте його та скуштуйте плитку шоколаду.



Шоколад "Ritter Sport" / hirschtec.eu

Нью-Йорк, США

Попри відсутність такого поняття, як американська кухня, Нью-Йорк вважається однією з гастрономічних столиць світу. Тут можна спробувати практично всі страви планети, а заодно насолодитися шоколадними цукерками, які не мають собі рівних за смаком. Виготовляють їх на кондитерській фабриці Mast Brothers Chocolate.

Відень, Австрія

Відень є ідеальним місцем для відвідування під час Різдва, коли падає сніг, всюди шумлять строкаті різдвяні ринки, а ледь не на кожному розі радо відкривають двері маленькі кафе, запрошуючи зігрітися і насолодитися філіжанкою кави. Ви не пошкодуєте, якщо знайдете Café Schwarzenberg, і замовите фірмовий Schwarzenberg-Cappuccino. У звичайний еспресо додають гарячий шоколад, збиті вершки і шоколадну стружку, роблячи смак незабутнім.



Café Schwarzenberg / tripadvisor.ru

Аліканте, Іспанія

Саме іспанські конкістадори завезли в Європу какао-боби і зробили можливим виробництво шоколаду. Було б дивно, якби в цій державі не знайшлося пристойною кондитерської. І вона є, причому з власним музеєм. Фабрика Valor, розташована в передмісті Аліканте, пропонує гостям чудові десерти і цікаві експонати.

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Торонто, Канада

Канада – одна з найхолодніших країн світу, а калорійний шоколад чудово допомагає переносити навіть сильний мороз. Будучи в Торонто, не забудьте зазирнути до кондитерської Nadege. Тут ви знайдете найсмачніші десерти в місті.