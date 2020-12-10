Самый большой в мире пряничный городок открылся в норвежском Бергене. Это местная традиция, которая существует еще с 1991 года.

Все сделано из знаменитых имбирных пряников, которые в Норвегии пекут под Рождество, об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Практически все жители Бергена делали все что нужно для сведения самого большого в мире пряничного городка. "Строительный материал" для этого пекли в каждом доме, в школах, садах, и на предприятиях.

Среди почти двух тысяч экспонатов – уменьшенные копии людей, домов, поездов, кораблей и даже колесо обозрения. Также в сюжете отметили, что вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность.

Увидеть более 2000 миниатюрных сооружений с пряников можно в здании старого общественного бассейна Sentralbadet до 31 декабря.