Найбільше у світі пряничне містечко відкрилося в норвезькому Бергені. Це місцева традиція, яка існує ще з 1991 року.

Усе зроблене зі знаменитих імбирних пряників, які в Норвегії печуть під Різдво, про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Читайте також У Таїланді запустять туристичні тури на плантації канабісу: перші деталі

Практично всі жителі Бергена доклали зусиль до зведення найбільшого у світі пряникового містечка. "Будівельний матеріал" для цього пекли в кожному будинку, в школах, садочках, і на підприємствах.

Серед майже двох тисяч експонатів – зменшені копії людей, будинків, потягів, кораблів та навіть оглядового колеса. Також у сюжеті зазначили, що вторговані від продажу квитків кошти підуть на благодійність.

Побачити понад 2000 мініатюрних споруд із пряників можна в будівлі старого громадського басейну Sentralbadet до 31 грудня.