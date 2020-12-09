МОЗ Таїланду спільно з Міністерством туризму та спорту планують запустити для туристів тури на плантації канабісу вже 2021 року.

Видання "The Thaiger" повідомляє, що тури на плантації медичного канабісу можуть з'явитися в Таїланді, причому потенційно доступні для всіх туристів.

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Офіційно вони будуть призначені з освітньою метою і проводитимуться насамперед для тих, хто зацікавлений в досвіді вирощування конопель. Це будуть перші "медичні тури щодо канабісу" у Південно-Східній Азії.

На ранніх етапах програма була спрямована на навчання місцевих жителів, які хотіли б створити суспільне підприємство і претендувати на те, щоб стати уповноваженими виробниками канабісу. Ця програма відкриє шлях до базового розуміння марихуани і її економічних переваг, – заявили представники відомств.

Піпхат Ратчакітпракарн – міністр туризму і спорту Королівства Таїланд, пояснив, що подібні тури будуть спрямовані на ознайомлення людей з використанням канабісу з медичною метою.

Варто зазначити, що 2018 року Таїланд легалізував канабіс для медичного використання, і став першою країною в Південно-Східній Азії, яка зробила це. Тільки державні установи й ті, які схвалені урядом, можуть вирощувати канабіс з медичною метою. Наразі він вирощується у восьми провінціях.