МЗ Таиланда совместно с Министерством туризма и спорта планируют запустить для туристов туры на плантации каннабиса уже в 2021 году.

Издание "The Thaiger" сообщает, что туры на плантации медицинского каннабиса могут появиться в Таиланде, причем потенциально доступны для всех туристов.

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Официально они будут назначены в образовательных целях и будут проводиться в первую очередь для тех, кто заинтересован в опыте выращивания конопли. Это будут первые "медицинские туры по каннабису" в Юго-Восточной Азии.

На ранних этапах программа была направлена ​​на обучение местных жителей, которые хотели бы создать общественное предприятие и претендовать на то, чтобы стать уполномоченными производителями каннабиса. Эта программа откроет путь к базовому понимание марихуаны и ее экономическим преимуществам, – заявили представители ведомств.

Пипхат Ратчакитпракарн – министр туризма и спорта Королевства Таиланд, объяснил, что подобные туры будут направлены на ознакомление людей с использованием каннабиса в медицинских целях.

Стоит отметить, что в 2018 году Таиланд легализовал каннабис для медицинского использования, и стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которая сделала это. Только государственные учреждения и те, которые одобрены правительством, могут выращивать каннабис в медицинских целях. Сейчас он выращивается в восьми провинциях.