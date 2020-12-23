Япония – один из наиболее предпочтительных туристических направлений, ведь это островное государство настолько необычная и загадочная, что каждый путешественник обязательно добавляет ее в список мест, которые хотя бы один раз стоит посетить.

Каждая страна имеет свои особенности, и Япония – не исключение, ведь культура этой страны действительно уникальна: она формировалась не одно тысячелетие. А для того, чтобы понять, чем же японцы отличаются от нас, Travel24 предлагает 15 интересных фактов о Японии и японцах.

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15 интересных фактов о Японии и японцах: традиции и менталитет

Необычная гигиена

Японцы, как и остальное население планеты, соблюдают правила личной гигиены: моют руки с мылом, чистят зубы, принимают ванну. Однако есть одна своеобразная процедура, которая все же кажется нам необычным: японцы полакают горло. И нет, не тогда, когда оно болит, а просто, чтобы очистить ротовую полость. Японцы полакают горло придя с улицы, перед едой и перед входом в храм. Кстати, этот процесс по-японски называется "уґай".



Японцам присуща необычная гигиена / UnSplash

Специфический этикет

Правила этикета в Японии также отличаются от тех, к которым мы привыкли. В Японии очень распространено уважительное отношение к старшим и высших по статусу людей. Например, в Японии принято, что во время корпоратива только новенькие сотрудники компании добавляют напитки руководству, а наоборот – в одном случае: новички имеют прикрывать свои стакана рукой и убедительно отказываться.

Способ передвижения в толпе

В Японии, как и в других современных странах, проживает большое количество людей, особенно в больших городах (например Токио, Осака, Киото и другие), поэтому нет ничего удивительного в том, что японцам часто приходится продираться сквозь толпу, чтобы добраться до места назначения. Интересно то, каким именно способом они это делают: они используют метод "акульего плавника". Оказываясь в большом скоплении людей, японцы, спешат, ставят перед лицом ладонь одной руки пальцами вверх, сигнализируя, что людям нужно их пропустить.