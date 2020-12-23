Хацумодо и семья в аренду: 15 интересных фактов о Японии и японцах, которых вы не знали
Япония – один из наиболее предпочтительных туристических направлений, ведь это островное государство настолько необычная и загадочная, что каждый путешественник обязательно добавляет ее в список мест, которые хотя бы один раз стоит посетить.
Каждая страна имеет свои особенности, и Япония – не исключение, ведь культура этой страны действительно уникальна: она формировалась не одно тысячелетие. А для того, чтобы понять, чем же японцы отличаются от нас, Travel24 предлагает 15 интересных фактов о Японии и японцах.
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15 интересных фактов о Японии и японцах: традиции и менталитет
Необычная гигиена
Японцы, как и остальное население планеты, соблюдают правила личной гигиены: моют руки с мылом, чистят зубы, принимают ванну. Однако есть одна своеобразная процедура, которая все же кажется нам необычным: японцы полакают горло. И нет, не тогда, когда оно болит, а просто, чтобы очистить ротовую полость. Японцы полакают горло придя с улицы, перед едой и перед входом в храм. Кстати, этот процесс по-японски называется "уґай".
Японцам присуща необычная гигиена / UnSplash
Специфический этикет
Правила этикета в Японии также отличаются от тех, к которым мы привыкли. В Японии очень распространено уважительное отношение к старшим и высших по статусу людей. Например, в Японии принято, что во время корпоратива только новенькие сотрудники компании добавляют напитки руководству, а наоборот – в одном случае: новички имеют прикрывать свои стакана рукой и убедительно отказываться.
Способ передвижения в толпе
В Японии, как и в других современных странах, проживает большое количество людей, особенно в больших городах (например Токио, Осака, Киото и другие), поэтому нет ничего удивительного в том, что японцам часто приходится продираться сквозь толпу, чтобы добраться до места назначения. Интересно то, каким именно способом они это делают: они используют метод "акульего плавника". Оказываясь в большом скоплении людей, японцы, спешат, ставят перед лицом ладонь одной руки пальцами вверх, сигнализируя, что людям нужно их пропустить.
У японцев особый способ передвижения в толпе / UnSplash
Отсутствие мусора на улице
Да, в Японии действительно почти невозможно увидеть мусор на улице, а еще там трудно найти контейнеры для мусора. В Японии мусор сортируют дома или в специальных помещениях в домах, а выносят только в определенные дни на улицу, где его забирает специальный грузовик. Если кто-то забыл вынести мусор вовремя, ему придется забрать свой пакет обратно домой, иначе оставлен на улице мусор вернут уже со штрафным билетом.
Запрещенные подарки
Японцы верят в приметы и давно ищут скрытый смысл во всем, что также касается и подарков. Например, японцам не стоит дарить зеленый чай, ведь он традиционно подается на похоронах, а также не стоит дарить обувь тем, кто старше по возрасту или статусу, ведь это как "наступление", которое демонстрирует превосходство над человеком. А еще в Японии не приветствуется дарения носков и белья, ведь японцы могут принять это как "подарок бедному", хотя все зависит от того, какие у людей отношения.
Подарки, которые лучше не покупать / UnSplash
Ношение масок
В нынешних реалиях ношение маски не кажется чем-то необычным, но японцы привыкли носить маски еще до того, как это стало мейнстримом. В Японии люди носят маску по двум причинам: чтобы защитить дыхательные пути от пыли и пыльцы и, чтобы скрыть свое лицо, когда не хочется, чтобы кто-то видел твои эмоции или несовершенную кожу. Такое явление даже имеет свое название "дате масуку".
Неудобства с татуировкой
Японцы до сих пор с подозрением относятся к тату, что началось еще со времен деятельности преступных группировок якудзы, которые носили татуировки. И хотя с наплывом туристов это явление уходит в прошлое, однако в Японии до сих пор является публичные места, например традиционные термальные источники или пляже, куда запрещено заходить с татуировкой.
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Хацумодо
Хацумодо – это японская традиция первого визита в храм, что обычно происходит в первую неделю Нового года. Люди приходят просить об исполнении желаний, а также попробовать вкусности или приобрести сувениры.
Робототехника
В Японии можно посетить невероятные места, в которых официантами и шеф-поварами работают настоящие работы, они приготовят вкусные блины с шоколадом и принесут посетителям их заказ.
В Японии есть места, где официанты – роботы / japan-360.net
Семья в аренду
В Японии необязательно жениться, чтобы иметь семью, ведь ее можно арендовать. Это специальная платная услуга в Японии для одиноких людей, которые хотят почувствовать тепло семейного уюта. Такие объявления можно найти в журналах и на специальных сайтах.
Захоронение при жизни
Как бы потрясающе это не звучало, но японцы вполне спокойно относятся к своей смерти, поэтому здесь можно увидеть фотосалоны, которые сделают фотографию для захоронения, а также в обычных торговых центрах можно испытать удобство гробов и подобрать те, что наиболее "понравились".
В Японии можно попробовать удобство гробов / straitstimes.com
Эпиляция
Если в большинстве стран нормально, даже правильно, брить ноги, то в Японии так же нормально брить руки.
Сон в транспорте
Японцы спокойно спят в транспорте по дороге на учебу или работу, не боясь быть ограбленными, ведь там – это большая редкость.
Культ здорового питания
В Японии считается вполне обычным весить 40 килограммов, ведь японцы любят диеты, витамины и правильное питание, поэтому людей с лишним весом здесь можно встретить крайне редко.
В Японии существует культ здорового питания / UnSplash
Клавиатура
В японском языке большое количество иероглифов, которую невозможно уместить на клавиатуре. Но мало кто знает, что в Японии существует не один, а целых три алфавита: иероглифы кандзи, хирагана и катакана. Для клавиатуры используют азбуку хирагана, которую разбивают на категории. Она состоит из 48 знаков, обозначающих определенные составы. С ее помощью можно преобразовывать текст в иероглифы.
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Япония – удивительная страна, в которой невероятным образом соединились нанотехнологии и древние традиции, поэтому ее культура действительно удивительная и уникальная.
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