Все привыкли, что государственная граница – это вооруженные до зубов пограничники, обученные овчарки, колючая проволока и строгий паспортный контроль. Но не все так однозначно. Между многими странами граница – символическая линия, проходящая по тротуару или которая разделяет вдоль комнату здания.

Travel24 подготовил для вас подборку фото необычных границ между обычными государствами.

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Границы между странами, которые разрушают стереотипы

Польша – Украина

Гигантские рыбы, символизирующие условность границ между странами.



Граница между Польшей и Украиной / tvn24.pl

Канада – США

Граница между этими государствами проходит через городок Дерби Лайн – прямо через комнату одного из зданий.



Граница между Канадой и США / tursputnik.com

Германия – Чехия

Величественная граница между Германией и Чехией, проходит по живописному мосту.



Граница между Германией и Чехией / germania.one

Норвегия – Швеция

Вот так выглядит спуск на границе между Норвегией и Швецией.



Граница между Норвегией и Швецией / sweden-info.livejournal.com

КНР – Монголия

А на границе между Китаем и Монголией динозавры, которые целуются, соединяют два государства.



Граница между КНР и Монголией / pinterest.ru

Россия – США

Остров между Россией и США. Как от Чукотки, так и от Аляски остров отделяют 35 километров. Несмотря на это, разница во времени составляет 21 час.



Граница между Россией и США / nationalgeographic.org

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Бельгия – Нидерланды

Зашли в кафе в Нидерландах, а вышли из кафе в Бельгии.



Граница между Бельгией и Нидерландами / factsverse.com