Границы между различными государствами, которые разрушают все стереотипы: забавные фото
Все привыкли, что государственная граница – это вооруженные до зубов пограничники, обученные овчарки, колючая проволока и строгий паспортный контроль. Но не все так однозначно. Между многими странами граница – символическая линия, проходящая по тротуару или которая разделяет вдоль комнату здания.
Travel24 подготовил для вас подборку фото необычных границ между обычными государствами.
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Границы между странами, которые разрушают стереотипы
Польша – Украина
Гигантские рыбы, символизирующие условность границ между странами.
Граница между Польшей и Украиной / tvn24.pl
Канада – США
Граница между этими государствами проходит через городок Дерби Лайн – прямо через комнату одного из зданий.
Граница между Канадой и США / tursputnik.com
Германия – Чехия
Величественная граница между Германией и Чехией, проходит по живописному мосту.
Граница между Германией и Чехией / germania.one
Норвегия – Швеция
Вот так выглядит спуск на границе между Норвегией и Швецией.
Граница между Норвегией и Швецией / sweden-info.livejournal.com
КНР – Монголия
А на границе между Китаем и Монголией динозавры, которые целуются, соединяют два государства.
Граница между КНР и Монголией / pinterest.ru
Россия – США
Остров между Россией и США. Как от Чукотки, так и от Аляски остров отделяют 35 километров. Несмотря на это, разница во времени составляет 21 час.
Граница между Россией и США / nationalgeographic.org
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Бельгия – Нидерланды
Зашли в кафе в Нидерландах, а вышли из кафе в Бельгии.
Граница между Бельгией и Нидерландами / factsverse.com
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