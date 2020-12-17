Всі звикли, що державний кордон – це озброєні до зубів прикордонники, навчені вівчарки, колючий дріт і строгий паспортний контроль. Але не все так однозначно. Між багатьма країнами кордон – символічна лінія, що проходить по тротуару або розділяє вздовж кімнату будівлі.

Travel24 підготував для вас добірку фото незвичайних кордонів між звичайними державами.

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Кордони між країнами, які руйнують стереотипи

Польща – Україна

Гігантські риби, які символізують умовність кордонів між країнами.



Кордон між Польщею та Україною / tvn24.pl

Канада – США

Кордон між цими державами проходить через містечко Дербі Лайн – прямо через кімнату однієї з будівель.



Кордон між Канадою та США / tursputnik.com

Німеччина – Чехія

Величний кордон між Німеччиною і Чехією, проходить по мальовничому мосту.



Кордон між Німеччиною та Чехією / germania.one

Норвегія – Швеція

Ось так виглядає спуск на кордоні між Норвегією і Швецією.



Кордон між Норвегією та Швецією / sweden-info.livejournal.com

КНР – Монголія

А на кордоні між Китаєм і Монголією динозаври, які цілуються, з'єднують дві держави.



Кордон між КНР та Монголією / pinterest.ru

Росія – США

Острів між Росією і США. Як від Чукотки, так і від Аляски острів відокремлюють 35 кілометрів. Попри це, різниця в часі становить 21 годину.



Кордон між Росією та США / nationalgeographic.org

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Бельгія — Нідерланди

Зайшли в кафе в Нідерландах, а вийшли з кафе в Бельгії.



Кордон між Бельгією та Нідерландами / factsverse.com