Кордони між різними державами, які руйнують всі стереотипи: кумедні фото
Всі звикли, що державний кордон – це озброєні до зубів прикордонники, навчені вівчарки, колючий дріт і строгий паспортний контроль. Але не все так однозначно. Між багатьма країнами кордон – символічна лінія, що проходить по тротуару або розділяє вздовж кімнату будівлі.
Travel24 підготував для вас добірку фото незвичайних кордонів між звичайними державами.
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Кордони між країнами, які руйнують стереотипи
Польща – Україна
Гігантські риби, які символізують умовність кордонів між країнами.
Кордон між Польщею та Україною / tvn24.pl
Канада – США
Кордон між цими державами проходить через містечко Дербі Лайн – прямо через кімнату однієї з будівель.
Кордон між Канадою та США / tursputnik.com
Німеччина – Чехія
Величний кордон між Німеччиною і Чехією, проходить по мальовничому мосту.
Кордон між Німеччиною та Чехією / germania.one
Норвегія – Швеція
Ось так виглядає спуск на кордоні між Норвегією і Швецією.
Кордон між Норвегією та Швецією / sweden-info.livejournal.com
КНР – Монголія
А на кордоні між Китаєм і Монголією динозаври, які цілуються, з'єднують дві держави.
Кордон між КНР та Монголією / pinterest.ru
Росія – США
Острів між Росією і США. Як від Чукотки, так і від Аляски острів відокремлюють 35 кілометрів. Попри це, різниця в часі становить 21 годину.
Кордон між Росією та США / nationalgeographic.org
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Бельгія — Нідерланди
Зайшли в кафе в Нідерландах, а вийшли з кафе в Бельгії.
Кордон між Бельгією та Нідерландами / factsverse.com
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