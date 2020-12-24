7 чудес мира, которые удивят кого угодно: список древних и современных чудес с фото
Современный мир поражает количеством архитектурных шедевров, произведений искусства, не говоря уже о новейших технологиях, однако даже сегодня человечество со благоволением продолжает восхищаться удивительными сооружениями Древнего мира! Классические 7 чудес мира настолько уникальны и сложны, что до сих пор относятся к числу наиболее необычных и эксклюзивных явлений на планете.
Travel24 подготовил для вас список древних, современных и природных чудес мира.
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Какие 7 чудес мира существуют: список древних, современных и природных чудес с фото
Египетские пирамиды
Египетские пирамиды являются одним из крупнейших архитектурных памятников Древнего Египта, который сохранился до наших дней. Им более 4500 лет. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина – самые известные среди них. Совершенно невероятным фактом является то, что пирамиду Хеопса, которая есть крупнейшей пирамидой, строили только 20 лет. Пирамиды построены с поразительной точностью, что не может не удивлять, ведь для возведения такого гигантского сооружения понадобилось 2,5 миллиона огромных блоков, а стороны пирамид почти идеально симметричны.
Египетские пирамиды / korrespondent.net
Вавилонские висячие сады Семирамиды
Висячие сады Семирамиды в Вавилоне также относятся к одному из семи чудес мира. Легенда говорит, что эта грандиозная конструкция была создана, чтобы порадовать Амитис, жену царя Навуходоносора II, который приказал ее построить. Красоту садов можно было разглядеть издалека: они как будто висели в воздухе, что заставляло людей думать, что это только мираж.
Также сады связывают с именем другой правительницы – Семирамиды, хотя дата возведения не совпадает со временем ее правления. К сожалению, до наших дней Висячие сады не сохранились, поскольку сооружение обрушилось во время наводнения.
Вавилонские висячие сады Семирамиды / tsikaviy-svit.com
Статуя Зевса в Олимпии
До наших дней об этом величественном сооружении дошли лишь воспоминания, но его масштабы просто поражают воображение одним только описанием! Ваял бога с ювелирным мастерством древнегреческий скульптор Фидий, который жил в 5 веке до н.э.
По легенде статуя Зевса оказалась настолько потрясающей и прекрасной, что Фидий спросил, доволен ли Зевс его работой. И гром прокатился небом с такой силой, что пол у ног статуи треснул. Громовержец был в восторге.
Статуя Зевса в Олимпии / awesomeworld.ru
Храм Артемиды в Эфесе
Еще одним шедевром античной архитектуры и одним из семи чудес мира является храм Артемиды в Эфесе, который частично сохранился до наших дней, правда, лишь в виде руин. Артемиду очень уважали в Эфесе, поэтому архитектор Херсифрон и затем его сын Метаген, а впоследствии и другие архитекторы того времени построили целый храм, украшенный лучшими скульпторами Древней Греции, в котором находилась невероятно большая статуя Артемиды.
Эфесский храм стал центром политической и культурной жизни города. За период своего существования храм переживал нелегкие времена, ведь несколько раз его разрушали, а потом снова восстанавливали. Сегодня на месте храма остались руины одной восстановленной колонной.
Храм Артемиды в Эфесе / vsviti.com.ua
Руины храма Артемиды в Эфесе / krasivijmir.ru
Мавзолей в Галикарнасе
Мавзолей был построен персидским царем Мавзолом и его женой Артемисией. Мавзолей должен был стать гробницей царя, которая символизировала его всемогущество и богатство даже после его смерти. Архитектор Пифей работал над созданием Мавзолея. Гробница Мавзола достигала 60 метров, а также в ней было три этажа. На первом этаже находились захоронения царя и царицы, на втором – жертвенный храм, а на третьем – статуи Мавзола и Артемисии, которые через несколько веков нашли археологи. Находки перевезли в Британский музей в Лондоне.
Мавзолей в Галикарнасе / 7chudess.blogspot.com
Руины мавзолея в Галикарнасе / depositphotos.ru
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Колосс Родосский
В Греции на входе в гавань острова Родос между 292 и 280 годами до н.э. была возведена гигантская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, создателем которой стал ученик выдающегося древнегреческого скульптора поздней классики Лисиппа, Харес с Лондоса. Считается, что Гелиос поднял остров из глубины, чтобы люди могли посвятить ему это место. Статуя была изготовлена из бронзы и металлического каркаса. Голова солнечного бога была украшена венком из солнечных лучей, что расходились. В левой руке бог держал Диониса, бога плодородных сил земли и виноделия, а в правой – виноградную гроздь. Посмотреть на это произведение искусства съезжались путешественники со всех сторон.
К большому сожалению, Колосс Родосский просуществовал всего 50 лет: колени статуи разрушило землетрясение, от чего она завалилась.
Колосс Родосский / tsikaviy-svit.com
Александрийский маяк
Единственное из семи чудес мира, которое не только было чрезвычайным элементом архитектуры, но и выполняло практическую функцию. Маяк находился на острове Фарос (Александрия, Египет) и служил указателем для моряков, благодаря которому они могли безопасно вернуться в Большую Гавань.
Александрийский маяк / sites.google.com
Новые 7 чудес мира
13 лет назад был объявлен новый список чудес мира, ведь история неоднократно пополнялась новыми шедеврами архитектуры и искусства, которые также заслуживают внимания.
Великая Китайская стена
Большой Китайская стена, которая должна защищать северные границы Китайской империи от нападений кочевников, называют "Стена длиной 10 000 ли". Она простирается вдоль горного хребта Иньшань на севере Китая. Длина главной стены насчитывает почти 9 километров. Общая длина всей стены достигает 21 километр, учитывая все ответвления. Высота стены – от 6 до 8 метров. Весь периметр стены усеян сторожевыми башнями, которых насчитывается аж 25 000. Строительство продолжалось вплоть до 16 века, хотя самая старая часть стены была возведена еще в 7 веке до н.э. Большинство частей стены построили в эпоху династии Мин.
Великая Китайская стена / znaj.ua
Колизей
Амфитеатр Флавиев или римский Колизей просто удивительная достопримечательность архитектуры, где во времена Римской империи проводились бои гладиаторов и сражения с дикими животными. Слово "колизей" с латинского переводится как "колоссальный", что очень точно описывает античный амфитеатр, ведь его площадь насчитывает целых 24 000 квадратных метров. Строительство Колизея начал Тит Флавий Веспасиан, римский император, в 72 году. А после падения Римской империи Колизей постепенно разрушался. Сейчас в Риме постоянно проводятся реставрационные работы, чтобы сохранить исторический амфитеатр.
Колизей / sputnik8.com
Чичен-Ица
Чичен-Ица – это древний город майя в Мексике. Там расположен Священный сенот, где, по представлениям майя, жил Чак, бог молний и дождя, которому приносили человеческие жертвы. Это индейское поселение появилось в 7 веке и просуществовало в первоначальном виде 300 лет, после чего было захвачено тольтеками, а уже в 12 веке полностью пришло в упадок. Поселение было культурным и политическим центром полуострова Юкатан.
Чичен-Ица / travels7wonders.blogspot.com
Статуя Христа-Искупителя
Этот выдающийся символ Бразилии расположен в городе Рио-де-Жанейро на горе Корковадо. Статуя Христа-Искупителя строилась 9 лет, начиная с 1922 года. Высота статуи насчитывает 38 метров, а весит она 635 тонн. Скульптор родом из Франции Поль Ландовский воплотил идейный замысел бразильского архитектора Эйтора да Силва Кошты в жизнь, создав статую Христа-Искупителя с широко раскрытыми объятиями, символизирующие любовь к миру.
Статуя Христа-Искупителя / news.liga.net
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Старинный город Петра
Петра является главной туристической достопримечательностью современной Иордании. Она является древним городом, а также бывшей столицей Набатейского царства (а ранее – Идумеи). Относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Город можно увидеть в известной кинокартине "Индиана Джонс".
Попасть в Петру можно только через ущелья, ведь она буквально вырезана в скалах. Это подлинное величие, спрятанное в красных песчаниках, где расположен набатейский храм Эль-Хазне (Сокровищница фараона).
Старинный город Петра / myplanet.com.ua
Тадж-Махал
Тадж-Махал является одним из самых красивых сооружений мира, которое находится в Индии. Тадж-Махал приказал возвести монгольский император Шах Джахан как место для упокоения для своей жены Мумтаз-Махал, которую он очень любил. Строительство продолжалось 22 года. Это одно из величайших зданий, в котором объединены индийские, персидские и исламские стили архитектуры.
Тадж-Махал / medium.com
Мачу-Пикчу
"Город среди облаков", так еще называют Мачу-Пикчу, расположенный в Андах. Город-символ Империи инков находится на высоте 2,4 километра. Легендарный город был построен в середине 15 века. Сейчас Мачу-Пикчу – туристический центр Перу.
Мачу-Пикчу / bptrip.ru
7 новых чудес природы
В результате конкурса, который проводила организация New Open World Corporation, в 2011 году был сформирован список 7 новых природных чудес методом голосования, где приняли участие люди со всего мира. Проект длился 4 года. В список вошли:
- Река Амазонка (самая большая река на планете, бассейн которой изобилует наиболее невероятными видами животных тропического леса)
- Бухта Халонг (бухта, расположенная во Вьетнаме, насчитывает около 2000 островов)
- Водопады Игуасу (удивительный водопадный комплекс, в который входят 275 водопадов, окруженный национальными парками Аргентины и Бразилии с уникальной природой)
Водопады Игуасу / gto.ua
- Остров Чеджу (райская жемчужина и настоящее чудо Южной Кореи)
- Национальный парк Комодо (индонезийский скалистый парк, где раскинулись белоснежные пляжи с чистыми водами. Цель – защитить разнообразие видов на острове Комодо, Ринка и Падар)
- Подземная река Пуэрто Принцесса (подземная река на филиппинском острове Палаван с удивительными пейзажами)
- Столовая гора Кейптауна (гора – символ Южной Африки, образованная в результате 6 миллионов лет эрозии, с уникальным цветочным многообразием)
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