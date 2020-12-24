Современный мир поражает количеством архитектурных шедевров, произведений искусства, не говоря уже о новейших технологиях, однако даже сегодня человечество со благоволением продолжает восхищаться удивительными сооружениями Древнего мира! Классические 7 чудес мира настолько уникальны и сложны, что до сих пор относятся к числу наиболее необычных и эксклюзивных явлений на планете.

Travel24 подготовил для вас список древних, современных и природных чудес мира.

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Какие 7 чудес мира существуют: список древних, современных и природных чудес с фото

Египетские пирамиды

Египетские пирамиды являются одним из крупнейших архитектурных памятников Древнего Египта, который сохранился до наших дней. Им более 4500 лет. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина – самые известные среди них. Совершенно невероятным фактом является то, что пирамиду Хеопса, которая есть крупнейшей пирамидой, строили только 20 лет. Пирамиды построены с поразительной точностью, что не может не удивлять, ведь для возведения такого гигантского сооружения понадобилось 2,5 миллиона огромных блоков, а стороны пирамид почти идеально симметричны.



Египетские пирамиды / korrespondent.net

Вавилонские висячие сады Семирамиды

Висячие сады Семирамиды в Вавилоне также относятся к одному из семи чудес мира. Легенда говорит, что эта грандиозная конструкция была создана, чтобы порадовать Амитис, жену царя Навуходоносора II, который приказал ее построить. Красоту садов можно было разглядеть издалека: они как будто висели в воздухе, что заставляло людей думать, что это только мираж.

Также сады связывают с именем другой правительницы – Семирамиды, хотя дата возведения не совпадает со временем ее правления. К сожалению, до наших дней Висячие сады не сохранились, поскольку сооружение обрушилось во время наводнения.