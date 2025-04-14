Черногория – это довольно недооцененная страна, и зря! Тот, кто побывал здесь хоть раз, точно захочет вернуться еще раз. Чтобы отдых был комфортным и солнечным, 24 Канал рассказывает, когда лучше всего лететь в Черногорию.

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Пляжный отдых в Черногории

Черногория – идеальна для пляжного отдыха. Здесь каждый найдет курорт на свой вкус. Будва – для более шумного отдыха, с широкой набережной и клубами. Старинный Котор напоминает кадры из культового сериала "Игра Престолов". Здесь соединились Адриатическое море, невероятные пейзажи и впечатляющая архитектура.

Если вы хотите насладиться природой в идеальной тишине, которую будут нарушать только шум моря и пение сверчков, то стоит выбрать жилье в соседнем поселке Доброта.



Доброта – идеальное место для спокойного отдыха / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Пляжный сезон в Черногории начинается с конца мая и продолжается до конца сентября. В Адриатическом море вода прогревается до +22 градусов, а в Которском заливе – до +24 градусов. Если вы не любите жару, то июнь станет идеальным вариантом. В этот период море уже достаточно теплое, а воздух еще не настолько жаркий.

У июле в Черногории немного жарче, а вода становится еще теплее – это идеальное время для отдыха с детьми.



Пераст, Черногория / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

В августе жара в Черногории стает сильнее, а прогулки днем могут быть некомфортными. Столбики термометров поднимаются до +30 градусов. Однако если лежать на пляже и купаться в море – жара будет ощущаться не так сильно.



Природа в Черногории просто завораживает / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

В сентябре в Черногории все еще тепло, но температура воздуха уже не поднимается выше +26 градусов. Море в первый месяц осени теплое и комфортное для купания. К концу сентября туристов в Черногории становится все меньше, а пляжный сезон завершается.

Кстати, не все знают, и в Черногории есть еще один сезон – зимний. В это время туристы приезжают на горнолыжные курорты, самыми популярными из которых являются Колашин и Жабляк. Эти курорты достаточно молодые, а потому здесь все новое и удобно обустроено. Так что Черногория – это не только о ленивом пляжном отдыхе. Даже самый требовательный турист найдет, чем здесь заняться.