"У нее были экзамены": парень совершил евротур с фото своей второй половинки – забавные снимки
Парень отправился в путешествие без своей девушки, потому что у нее были экзамены. Однако юноша не растерялся и решил взять фотографии своей второй половинки, чтобы та всегда была рядом с ним.
В прошлом году Эрвин Бур совершил дорожное путешествие. Это был 6-дневной евротур в Бельгии, Германии, Швейцарии, Италии и Австрии, проезжая красивыми альпийскими дорогами. У его девушки были экзамены, к сожалению, она не могла присоединиться – поэтому он решил напечатать несколько ее фотографий и взять с собой в путешествие. Эрвин сделал это, чтобы в течение всей поездки чувствовать девушку рядом с собой.
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Вот результат его путешествий
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Снимки: Ervin Boer / Instagram
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