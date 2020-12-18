Уже три недели идут поиски 37-летней британки Эстер Дингли. Она добралась до вершины горы, сделала фото, отправила своему парню и бесследно исчезла.

Женщина отправилась в одиночный поход по горному хребту. Последний раз ее видели 22 ноября в районе гор Пиренеи – именно оттуда она отправила свою фотографию бойфренду 38-летнему Дэниелу Колгейту.

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Через три дня Эстер должна была вернуться к французской области Гасконь, однако мужчина там ее так и не дождался.

Наш последний разговор был любовный и радостный. Она была так счастлива, и мы были рады видеть друг друга,

– вспомнил Дэниел.

Поиски еще введут правоохранительные органы Франции и Испании. Они рассматривают различные версии случившегося, в том числе несчастный случай. По словам Дэниела, это предположение маловероятно, так как спуск был относительно простым, погодные условия благоприятными, а сама туристка – опытная и хорошо подготовлена участница походов.

Это нехарактерно для нее, чтобы она не контактировала в течении такого периода времени, и мы скучаем по ней. Эстер ценит семью превыше всего, и во время всех ее поездок мы всегда регулярно контактируем, обмениваясь повседневными мелкими деталями жизни. Ежедневно мы общались несколько раз,

– рассказала мать пропавшей Риа.

Согласно последних новостей, французская и испанская полиция на следующей неделе проведут саммит по поиску британки.