Вже три тижні йдуть пошуки 37-річної британки Естер Дінглі. Вона добралася до вершини гори, зробила фото, відправила своєму хлопцеві та безслідно зникла.

Жінка вирушила в поодинокий похід по гірському хребту. Останній раз її бачили 22 листопада в районі гір Піренеї – саме звідти вона відправила свою фотографію бойфренду 38-річному Деніелу Колгейт.

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Через три дні Естер повинна була повернутися до французької області Гасконь, однак чоловік там її так і не дочекався.

Наша остання розмова була любовною та радісною. Вона була така щаслива, і ми були раді бачити один одного,

– згадав Деніел.

Пошуки досі введуть правоохоронні органи Франції та Іспанії. Вони розглядають різні версії того, що сталося, в тому числі нещасний випадок. За словами Деніела, це припущення малоймовірне, тому що спуск був відносно простим, погодні умови сприятливими, а сама туристка – досвідчена та добре підготовлена ​​учасниця походів.

Це нехарактерно для неї, щоб вона не контактувала протягом такого періоду часу, і ми сумуємо за нею. Естер цінує сім'ю понад усе, і під час усіх її поїздок ми завжди регулярно контактуємо, обмінюючись повсякденними дрібними деталями життя. Щодня ми спілкувались кілька разів,

– розказала мати зниклої Ріа.

Згідно з останніх новини, французька та іспанська поліція наступного тижня проведуть саміт щодо пошуків британки.