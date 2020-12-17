В Австралії берег вкрила унікальна густа піна: фото і відео
На пляжі в Австралії відпочивальники зафіксували унікальне природне явище – густу морську піну жовтого кольору.
Заполонила піна на північі країни. Науковці пояснили, що подібне явище виникло через період сильних дощів і вітряної погоди, а також в умовах низького атмосферного тиску.
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В результаті великі ділянки густонаселених територій виявилися затоплені, а більшість пляжів району покриті піною.
Місцева влада очікує погіршення погодних умов і радять жителям дотримуватися всіх необхідних заходів обережності.
Серед очевидців природнього явища була й собака, яку загубили у піні. Шукали її під час прямого ефіру на місцевому телебаченні.
Господиня з врятованою собакою \ Фото Independent
Відео пошуків собаки серед піни:
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