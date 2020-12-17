В Австралии берег покрыла уникальная густая пена: фото и видео
На пляже в Австралии отдыхающие зафиксировали уникальное природное явление – густую морскую пену желтого цвета.
Заполонила пена север страны. Ученые объяснили, что подобное явление возникло из-за периода сильных дождей и ветреной погоды, а также в условиях низкого атмосферного давления.
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В результате большие участки густонаселенных территорий оказались затоплены, а большинство пляжей района покрыты пеной.
Местные власти ожидают ухудшения погодных условий и советуют жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Среди очевидцев природного явления была и собака, которую потеряли в пене. Искали ее во время прямого эфира на местном телевидении.
Хозяйка со спасенной собакой \ Фото Independent
Видео поисков собаки сред пены:
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