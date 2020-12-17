На пляже в Австралии отдыхающие зафиксировали уникальное природное явление – густую морскую пену желтого цвета.

Заполонила пена север страны. Ученые объяснили, что подобное явление возникло из-за периода сильных дождей и ветреной погоды, а также в условиях низкого атмосферного давления.

Читайте также: Как купить остров и сколько это стоит: детали

В результате большие участки густонаселенных территорий оказались затоплены, а большинство пляжей района покрыты пеной.

Местные власти ожидают ухудшения погодных условий и советуют жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.



Среди очевидцев природного явления была и собака, которую потеряли в пене. Искали ее во время прямого эфира на местном телевидении.



Хозяйка со спасенной собакой​ \ Фото Independent Хозяйка со спасенной собакой​ \ Фото Independent

Видео поисков собаки сред пены: