Хотите сделать подарок близкому человеку. Возможно, мы нашли для вас предложение – частный остров, на котором можно будет спрятаться от всех.

Есть интересный интернет-сайт Private Islands Inc. со свободными островами в мире. Безусловно, стоят они дорого. Однако помечтать можно и обещаем, что сам сайт вас заинтересует.

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Остров Хаф



Остров Хаф, на котором нет цивилизации \ Фото Private Islands Inc

Цена – 65 тисяч долларов

– 65 тисяч долларов Страна – Канада

– Канада Размер – 2,43 гектара

Он близко расположен к материку – расстояние всего 1,6 километра. Это самый дешевый из всех островов, которые выставлены на продажу. Это примерно 1,8 миллиона гривен. На нем нет никакой цивилизации, только кемпинг, который оставили предыдущие владельцы.

На острове много животных: олени, гагары, орланы и еще много других диких животных. Также можно заниматься рыболовством.

Недалеко есть канадский городок Порт-Гоксбери. Там есть много супермаркетов, автосалоны, школы, общественный бассейн, хоккейная арена и фитнес-центры.

Ко Ранг Яй



Райское место из снов​ \ Фото tripadvisor

Цена – 160 миллионов долларов

– 160 миллионов долларов Страна – Таиланд

– Таиланд Размер – 44,52 гектара

Это самый дорогой остров – стоит примерно 4 миллиарда 480 миллионов гривен. Здесь есть все для райской жизни. Можно всего за 20 минут добраться на катере добраться до аэропорта Пхукета и в 10 – до ближайшего города. Еще уверяют, что он идеально чистый. Здесь есть электрогенератор и мобильная связь.

Бекана



Райське місце з усіма зручностями \ Фото Fiji Plus

Цена – 4,2 миллионов долларов

– 4,2 миллионов долларов Страна – Фиджи

– Фиджи Размер – 12,95 гектара

Остров из детских мечтаний. Стоит почти 117 миллионов гривен. Сейчас выставлен на аукцион и думаем, что какой-то миллионер его быстро купит. Это райское место – пальмы, яхты, вертолетная площадка, лагуна с голубой водой. Здесь есть водопад и сотни фруктовых деревьев, включая кокосы, авокадо, карамболь и экзотическую шоколадную хурму.

Есть место раскопок, где был найден маленький дворец правителя. Сотни лет назад остров был резиденцией фиджийских вождей, которые занимались каннибализмом.

Зеленый остров



Остров в США \ Фото с отрытих источников

Цена – 11,5 миллионов долларов

– 11,5 миллионов долларов Страна – США

– США Размер – 180 гектаров

Сегодня это частный заповедник, который стоит примерно 320 миллионов гривен. Здесь есть охотничий дом, хранилища, естественная дорожная система. Продажа также включает соседний меньший остров, который также имеет один причал. Кабаны, олени и лисы кочуют по острову, тогда как американские белоголовые орлы и скопы витают над головой.