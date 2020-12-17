Хочете зробити подарунок близькій людині. Можливо, ми маємо для вас пропозицію – приватний острів, на якому можна буде сховатися від усіх.

Є цікавий інтернет-сайт Private Islands Inc. з вільними островами у світі. Беззаперечно, коштують вони дорого. Проте помріяти можна та й обіцяємо, що сам сайт вас зацікавить.

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Острів Хаф



Острів Хаф, на якому немає цивілізації \ Фото Private Islands Inc

Ціна – 65 тисяч доларів

Країна – Канада

Розмір – 2,43 гектара

Він близько розташований до материка – відстань лише 1,6 кілометра. Це найдешевший зі всіх островів, які виставлені на продаж. Це приблизно 1,8 мільйона гривень. На ньому немає ніякої цивілізації, лише кемпінг, який залишили попередні власники.

На острові багато тварин: олені, гагари, орлани та ще багато інших диких тварин. Також можна займатися рибальством.

Недалеко є канадське містечко Порт-Гоксбері. Там є багато супермаркетів, автосалони, школи, громадський басейн, хокейна арена, фітнес-центри та Коледж громади Нової Шотландії.

Ко Ранг Яй



Райське місце з мрій \ Фото tripadvisor

Ціна – 160 мільйонів доларів

– 160 мільйонів доларів Країна – Таїланд

– Таїланд Розмір – 44,52 гектара

Це найдорожчий острів – коштує приблизно 4 мільярди 480 мільйонів гривень. Тут є все для райського життя. Можна всього за 20 хвилин дістатися на катері дістатися до аеропорту Пхукета і за 10 – до найближчого міста. Ще запевняють, що він ідеально чистий. Тут є електрогенератор і мобільний зв'язок.

Бекана



Райське місце з усіма зручностями \ Фото Fiji Plus

Ціна – 4,2 мільйона доларів

– 4,2 мільйона доларів Країна – Фіджі

– Фіджі Розмір – 12,95 гектара

Острів з дитячих мрій. Коштує майже 117 мільйонів гривень. Зараз виставлений на аукціон і думаємо, що якийсь мільйонер його швидко купить. Це райське місце – пальми, яхти, вертолітний майданчик, лагуна з блакитною водою. Тут є водоспад і сотні фруктових дерев, включаючи кокоси, авокадо, карамболь і екзотичну шоколадну хурму.

Є місце розкопок, де був знайдений маленький палац правителя. Сотні років тому острів був резиденцією одного з фіджійських вождів, які займалися канібалізмом.

Зелений острів



Острів у США \ Фото з відкритих джерел

Ціна – 11,5 мільйонів доларів

– 11,5 мільйонів доларів Країна – США

– США Розмір – 180 гектарів

Сьогодні це приватний заповідник, який коштує приблизно 320 мільйонів гривень. Тут є мисливський будинок, сховища, природня дорожня система. Продаж також включає сусідній менший острів, який також має один причал. Кабани, олені та лисиці кочують по острову, тоді як американські білоголові орли та скопи витають над головою.